Deportes Mantiene la "espina"

Branco recordó el escándalo del bidón en Italia 90: "Los argentinos me envenenaron"

Branco revivió la polémica del Mundial Italia 90 y aseguró que los argentinos lo hicieron beber agua con drogas, causando su desmayo durante el partido.

17 de Febrero de 2026
Postal del "bidón" que tomó Branco. Foto: TyC Sports.

El exfutbolista brasileño Branco volvió a hablar del escándalo del bidón en Italia 90, un episodio que marcó los octavos de final del Mundial entre Brasil y Argentina. En diálogo con La Gazzetta dello Sport, el defensor reveló que se sintió "como borracho" tras beber de las botellas de agua de la Selección Argentina y que la polémica sigue sin cerrarse para él.

 

"(Diego) Maradona lo confesó todo 15 años después. Lo denuncié al final del partido y nadie me creyó, pero lo que más me indigna es que si me hubieran sorteado para el control antidoping, ¡habría quedado como un drogado! En el campo, me sentía borracho, me giraba todo, me giraba el estadio Delle Alpi entero", aseguró Branco.

 

El brasileño describió la sensación como un efecto similar a una resaca severa: "Sentía resaca, como cuando te pasás con el alcohol y te tumbás en la cama. Dos meses después, jugamos un amistoso y (Oscar) Ruggeri me lo contó todo. Es un mal ejemplo: (Carlos) Bilardo, su entrenador, hacía estas cosas incluso con jugadores de sus propios clubes que no quería hacer jugar", sostuvo.

 

La confesión de Maradona y el impacto del episodio

 

El episodio del bidón cobró notoriedad pública cuando Maradona admitió en el programa Mar de Fondo que las botellas que ofrecieron a los jugadores brasileños contenían Rohypnol, un potente somnífero. La revelación no solo confirmó las sospechas de Branco, sino que también desató una ola de críticas hacia Bilardo y la Selección Argentina de aquel Mundial.

 

Maradona cuenta la anécdota del bidón

 

Desde entonces, la controversia no ha cesado. Algunos involucrados optaron por el silencio, mientras que otros, como Bilardo, ofrecieron declaraciones ambiguas que no aclararon del todo el caso. Branco, por su parte, mantiene viva la indignación por lo ocurrido y asegura que aún no puede superar la experiencia.

 

Consecuencias y memoria histórica

 

Más de tres décadas después, el incidente sigue siendo recordado tanto en Brasil como en Argentina. Para Branco, la gravedad del hecho radicó en que pudo haber afectado su reputación profesional: un control antidoping podría haberlo dejado marcado como jugador que consumió drogas, situación que hubiese sido injusta y dañina para su carrera, publicó TyC Sports.

 

El escándalo del bidón en Italia 90 se mantiene como uno de los episodios más controversiales de la historia de los Mundiales, reflejando las tensiones históricas entre ambos países en el ámbito futbolístico y dejando una cicatriz imborrable en los protagonistas de aquel partido.

