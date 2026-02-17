Alan Sosa analizó el debut de Patronato, destacó la solidez del equipo e invitó a asociarse al club

Alan Sosa analizó el debut de Patronato en la Primera Nacional. El club entrerriano debutó en la Primera Nacional 2026 con un empate sin goles frente a San Martín de Tucumán, en condición de visitante, en un encuentro que dejó sensaciones encontradas pero también señales positivas de cara a lo que viene. En ese contexto, el arquero y capitán del “Rojinegro”, Alan Sosa, brindó una entrevista a Elonce en la que repasó el desarrollo del partido, el armado del plantel y las expectativas para la temporada.

El conjunto entrerriano afrontó una parada compleja en La Ciudadela, uno de los escenarios más exigentes de la categoría. Tras cuatro meses sin competencia oficial, el equipo dirigido por el nuevo cuerpo técnico comenzó su camino en la Zona B con un punto que, si bien no fue celebrado como un triunfo, sí fue valorado por las circunstancias.

Sosa, referente del plantel, no esquivó el análisis y dejó frases contundentes sobre lo que significó el estreno. “Sin duda que fue una espera muy larga. Fueron cuatro meses desde el último partido que jugamos y se hizo un proceso largo”, reconoció en primer término al dialogar con Elonce.

Una espera larga y una cancha difícil

El capitán explicó que el receso fue extenso, pero destacó el trabajo previo realizado. “Hicimos una muy buena pretemporada, vino gente de mucha jerarquía y nos ayudó para poder arrancar este torneo en una cancha difícil, como es La Ciudadela”, sostuvo.

En esa línea, remarcó que el objetivo era mostrarse sólidos desde el inicio. “Es muy difícil traerse algo desde ahí, pero se vio un equipo duro, como el técnico quiere que seamos, de atrás para adelante, muy sólidos y tratando de que no nos conviertan”, expresó.

El arquero también reconoció que al equipo le faltó eficacia en los metros finales. “Tuvimos las situaciones, nos faltó un poco de eficacia ahí en los últimos metros, pero confiamos que la vamos a ir agarrando partido a partido”, afirmó, dejando en claro que el rendimiento ofensivo será uno de los aspectos a pulir en las próximas fechas.

Un plantel nuevo que busca amalgamarse

Consultado sobre la evolución del equipo durante el partido, Sosa fue claro: “Sí, totalmente. Fue de menor a mayor”. El guardameta explicó que el grupo aún está en etapa de consolidación.

“Imaginate que es todo un plantel nuevo, nos estamos conociendo. Tuvimos tres amistosos nada más en pretemporada y recién en este tramo de cuatro o cinco fechas se va a ver bien el equipo que realmente somos y queremos”, detalló.

En ese sentido, valoró el esfuerzo institucional por sostener la base del año anterior. “El club hizo un esfuerzo para poder sostener la base. Se quedaron varios chicos que eran pretendidos por Primera División, como Monito Díaz y Barinaga. Era difícil retenerlos y el club hizo mucho esfuerzo”, subrayó.

Para Sosa, esa continuidad fue clave en el armado del equipo. “Nosotros fuimos los primeros refuerzos, por así decirlo”, dijo en relación a quienes permanecieron en el plantel tras haber alcanzado el reducido en la temporada pasada.

El honor de llevar la cinta de capitán

Uno de los aspectos destacados del debut fue que Sosa llevó oficialmente la cinta de capitán. Sobre esa responsabilidad, no ocultó su emoción. “Sin dudas que es un honor para mí poder llevar la cinta de un club tan grande como es Patronato”, expresó.

El arquero aseguró que asumió el rol con compromiso y orgullo. “Trataremos de hacerlo con mucha honra y ojalá que sea un gran año así podemos quedar en la historia del club”, afirmó a Elonce.

Además, destacó el sentido de pertenencia que fue construyendo en la ciudad. “Paraná es una ciudad maravillosa. Disfruto mucho el día a día. El estar cerca de mi familia colaboró con mi continuidad. Estoy a tres horas y media de casa y mi familia me vino a ver jugar, algo que no había tenido muchas veces en mi carrera”, contó.

El corte de luz y el final abrupto

El encuentro ante San Martín de Tucumán tuvo un cierre inesperado. Cuando restaban seis minutos adicionados por el árbitro Andrés Gariano, un corte de energía dejó el estadio sin iluminación y el partido fue suspendido.

Sosa relató el momento con precisión. “El árbitro había adicionado seis minutos y justo después de una jugada en la que me empujan contra los carteles, se corta la luz. Después nos enteramos que también se cortó la transmisión”, explicó.

El arquero indicó que permanecieron en el campo de juego alrededor de 20 minutos esperando la reanudación. “A veces volvía la luz, a veces no. Andrés decidió dar por suspendido el partido”, detalló.

En cuanto a la posibilidad de completar los minutos restantes, fue categórico: “Creería que no se va a volver a jugar. Faltaba el adicional nada más y hacer una logística enorme para viajar hasta Tucumán por seis minutos no lo amerita”.

Sensaciones encontradas pero balance positivo

El capitán reconoció que el plantel se retiró con sentimientos mixtos. “Nos volvimos con un sabor agridulce porque sentíamos que en esos seis minutos quizás podíamos traernos la victoria”, manifestó.

Explicó que los cambios habían revitalizado al equipo en el tramo final. “Habíamos metido cambios muy acertados, estábamos bien abajo y con gente de mucha dinámica arriba. Alejo entró muy bien y estuvo cerca de mojar”, señaló.

Sin embargo, Sosa fue realista respecto al contexto. “Nosotros no comemos vidrio. Sabemos que es una cancha muy difícil y que los equipos que van ahí lo más probable es que no se lleven nada”, dijo.

Desde su perspectiva, el empate dejó una señal clara. “Marcamos una tendencia de lo que vamos a hacer este año defensivamente y eso es un gran poder para un torneo que es muy largo y muy duro”, analizó.

Lo que viene y el mensaje al hincha

De cara al próximo compromiso, en condición de local ante Gimnasia y Tiro de Salta, el arquero aseguró que el grupo está enfocado. “Anímicamente estamos muy bien. Sacando una mínima lesión de Hernán Rivero, los muchachos terminaron bien físicamente”, informó.

Indicó que la semana será intensa, aunque breve. “Tenemos una semana corta e intensa. Trataremos de recuperarnos bien para llegar en óptimas condiciones al sábado”, sostuvo.

Además, celebró el reencuentro con el público en el estadio Presbítero Bartolomé Grella. “Estamos muy contentos de que ya vamos a ver a nuestra gente en las tribunas. Es algo que se extraña mucho”, afirmó.

En el cierre de la entrevista, dejó un mensaje directo al hincha. “Que nos sigan bancando como lo vienen haciendo. El club está haciendo un esfuerzo enorme para que puedan estar y ser parte”, expresó a Elonce.

Finalmente, convocó a quienes aún no se asociaron. “Que se hagan socios, que el club los necesita. Esta dirigencia quiere estar muy cerca del hincha y nosotros también. Si estamos juntos, a fin de año va a ser mucho más fácil lograr el objetivo”, concluyó Alan Sosa.