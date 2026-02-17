UTA Nacional adhiere al paro anunciado por CGT por la Reforma laboral: qué gremios se sumarán al reclamo

UTA Nacional adhiere al paro de la CGT por la reforma laboral y se prevé una paralización total del transporte público el día que la Cámara de Diputados trate el proyecto impulsado por el Gobierno nacional. La decisión fue confirmada este lunes tras una reunión virtual del Consejo Directivo de la Confederación General del Trabajo y significó el cuarto paro general que la central obrera convocó durante la gestión de Javier Milei.

La medida de fuerza fue anunciada luego de que la CGT resolviera convocar a un paro general de 24 horas en rechazo a la reforma laboral. Con la adhesión de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), se anticipó que no habrá colectivos, trenes, subtes ni taxis en todo el país durante la jornada de protesta.

El encuentro virtual se realizó de manera urgente ante la intención del Poder Ejecutivo de discutir la reforma laboral el próximo jueves en la Cámara baja. Si bien algunos dirigentes propusieron acompañar el paro con una movilización al Congreso, como ocurrió la semana pasada, finalmente se optó por una demostración de fuerza centrada en la paralización total de actividades.

Adhesión clave del transporte

En ese marco, la definición de la UTA fue determinante. Las dudas se mantenían desde el último paro general, el 10 de abril, cuando circularon colectivos bajo el argumento de que el gremio se encontraba en conciliación obligatoria por un conflicto salarial.

Según consignó Infobae, el secretario general de la UTA, Roberto Fernández, recibió un llamado durante el fin de semana para sondear la eventual adhesión del sindicato. Tras lograr el respaldo interno, desde el gremio señalaron: “Somos un sindicato confederado y si la CGT decide un paro acompañaremos la medida”.

Con esa confirmación, se garantizó la paralización del transporte automotor de pasajeros, uno de los sectores estratégicos para asegurar el alcance nacional de la protesta. La decisión impactará de lleno en la circulación urbana e interurbana en todo el país.

Los gremios ferroviarios y del transporte aéreo

La adhesión no se limitó a la UTA. También confirmaron su participación la Unión Ferroviaria, conducida por Sergio Sasia, y La Fraternidad, que nuclea a los maquinistas y es liderada por Omar Maturano.

Asimismo, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, encabezada por Juan Carlos Schmid, ratificó su adhesión. Esta entidad agrupa a camioneros, pilotos, aeronavegantes, marítimos, fluviales y trabajadores del subte, entre otros sectores clave.

Por su parte, la Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte, también conducida por Maturano, difundió un comunicado en el que garantizó el paro total de los medios de transporte de pasajeros el día del debate parlamentario.

Comunicado y advertencias sindicales

En el texto institucional, la UGATT sostuvo: “En defensa del trabajo argentino, y en defensa de nuestro derecho a huelga. El día que se trate la reforma laboral en Diputados, no habrá transporte”. La declaración fue firmada por el Consejo Directivo y respaldó explícitamente la convocatoria de la CGT.

Entre los gremios que integran la UGATT y confirmaron su adhesión se encuentran la Unión de Trabajadores Ferroviarios, el Personal Superior Ferroviario, los Señaleros, la Federación Nacional de Conductores de Taxis, la Federación Argentina de Remises y sindicatos vinculados a la aviación, recolección de residuos y cementerios, entre otros.

En el ámbito de la CATT, también se sumaron el Sindicato de Dragado y Balizamiento, Camioneros, Aeronavegantes, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) y la Asociación del Personal Aeronáutico, lo que amplió el alcance del paro a los sectores portuario, aéreo y vial.

El artículo 44 y el eje del conflicto

El malestar sindical se profundizó tras la aprobación en el Senado del artículo 44 de la reforma laboral, que establece limitaciones al cobro del salario completo durante licencias por enfermedad o accidente no vinculado con la actividad laboral.

De acuerdo al texto aprobado, los trabajadores en esa situación percibirán el 50% del salario, con la posibilidad de alcanzar el 75% si se demuestra que la enfermedad no responde a una acción voluntaria ni a un conocimiento previo del riesgo. La inclusión de esta disposición generó cuestionamientos incluso dentro de sectores dialoguistas del sindicalismo.

Un dirigente de la CGT, citado por Infobae, afirmó que el artículo “vulnera los derechos individuales de los trabajadores y nunca estuvo entre los cambios que se discutieron”, lo que evidenció el nivel de tensión interna ante la iniciativa oficial.

Respuesta del Gobierno y debate político

Desde el Gobierno reconocieron que existe desacuerdo en torno al artículo 44 y analizaron la posibilidad de introducir modificaciones a través del decreto reglamentario para evitar obstáculos en la sanción definitiva de la ley.

En ese contexto, Patricia Bullrich defendió la inclusión del artículo y señaló en declaraciones televisivas que “existe una mafia de certificados truchos y hay que terminar con eso”, aunque dejó abierta la posibilidad de contemplar excepciones para enfermedades graves.

La CGT, en un documento interno, advirtió que considera a la reforma laboral “contraria a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales con rango constitucional”. Además, señaló un presunto incumplimiento de la Organización Internacional del Trabajo, que exige un tratamiento tripartito en reformas de esta naturaleza.

Posible judicialización y nuevos reclamos

La central obrera anticipó que podría recurrir a la Justicia en caso de que la norma sea promulgada sin modificaciones sustanciales. El rechazo sindical no se limita al artículo 44, sino que abarca también restricciones al derecho de huelga en servicios esenciales, cambios en el régimen indemnizatorio, la implementación del banco de horas y modificaciones en vacaciones y asambleas sindicales.

En paralelo, el Frente de Sindicatos Unidos, que integran la UOM, ATE, Aceiteros y las dos CTA, ya había anunciado un paro con movilización al Congreso para el día del debate legislativo.

Con la adhesión total del transporte, el paro general contra la reforma laboral se perfila como una de las medidas de fuerza de mayor impacto en lo que va del año, con consecuencias directas en la movilidad y en la actividad económica a nivel nacional.