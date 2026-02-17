 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Se inauguró la Biblioteca del Centro Municipal de Formación y Perfeccionamiento

17 de Febrero de 2026
El espacio ya está disponible para la ciudadanía. Foto: Municipalidad de Paraná.

Se inauguró la Biblioteca del Centro Municipal de Formación y Perfeccionamiento. El nuevo espacio literario se denomina “Profesor Juan Carlos Dahlquist”, en homenaje a la familia que decidió donar decenas de ejemplares para impulsar un faro de conocimiento y cultura.

 

El proyecto de la renovada biblioteca comenzó en 2013 y actualmente se nutre de libros que abarcan múltiples disciplinas.Asimismo, la biblioteca del Centro Municipal de Formación y Perfeccionamiento cuenta con decenas de ejemplares que abarcan múltiples disciplinas, entre ellas literatura nacional e internacional, historia, educación, ciencia y filosofía, entre otras.

 

La concreción de este espacio es un logro importante para la comunidad del Centro Municipal de Perfeccionamiento, ya que garantiza el acceso a la información y a la lectura a toda la ciudadanía.

 

Foto: Municipalidad de Paraná.

 

La directora del Centro Municipal de Formación y Perfeccionamiento, Verónica Ramírez, expresó su “emoción porque significó mucho trabajo que venimos realizando hace muchos años y también lo que es el reconocimiento de lo que es la biblioteca, el agrado de las personas que han donado sus libros y nos siguen acompañando”.

 

“Es un sueño largamente añorado; hace muchos años venimos con este proyecto y este año lo podemos oficializar. Estamos muy contentos con la convocatoria, sabiendo que la gente nos acompaña, y estamos con las puertas abiertas para recibir a toda la comunidad”, subrayó la responsable de la Biblioteca “Profesor Juan Carlos Dahlquist”, Claudia Ulián.La ceremonia contó con la participación del cantautor de tango, Claudio Cortez.

 

Estuvieron presentes los concejales Fernando Quinodóz y Susana Farías; autoridades de la Biblioteca “Laura Vicuña” y de la Biblioteca Fundación Paradar y la escritora entrerriana Griselda Sandillú.

