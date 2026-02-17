La K’onga en Colón: “Estamos felices de estar en esta tremenda fiesta”

La K’onga fue la encargada de cerrar la 41º Fiesta Nacional de la Artesanía en Colón, con un espectáculo que deslumbró a los presentes. Los miembros de la banda se mostraron entusiasmados por participar en este tradicional evento, que reunió a miles de fanáticos. En la previa, destacaron el impresionante marco de público y su felicidad por ser parte de una fiesta tan significativa para los colonenses. "La vamos a pasar bien y disfrutar mucho", aseguraron antes de subir al escenario.

En su mensaje, la banda destacó que esta actuación era una parada más en su gira nacional, que los ha llevado a diferentes puntos del país. Además, compartieron su experiencia en el festival, donde, entre otras actividades, disfrutaron de un partido de pádel y recorrieron los carritos de comida del predio. "Nos hubiese gustado estar más tiempo en Colón, pero la agenda está apretada", comentaron con una sonrisa.

Repertorio variado y planes a futuro: lo que vendrá para La K’onga

Una de las voces de La K'onga. Foto: Elonce.

La K’onga, que este año celebra sus 22 años de carrera, presentó un repertorio lleno de éxitos que hicieron cantar y bailar al público de la Fiesta Nacional de la Artesanía. Además, anunciaron que incorporarán nuevos temas a su setlist, como adelanto de lo que será su próximo material. "Venimos con mucha música como siempre y seguimos trabajando en canciones y videos que verán la luz a lo largo del año", indicaron.

En cuanto a sus próximos pasos, La K’onga sigue girando por el país, con una temporada en Carlos Paz y planes de seguir conquistando más escenarios en todo el territorio argentino. “Es una gira muy linda, viajamos bastante, pero lo disfrutamos. Siempre es bueno volver a un escenario tan importante como el de la Fiesta Nacional de la Artesanía”, concluyeron los integrantes de la banda.