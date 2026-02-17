La K’onga en Colón: “Estamos felices de estar en esta tremenda fiesta”

REDACCIÓN ELONCE
La banda cerró con gran éxito la 41º Fiesta Nacional de la Artesanía, con un público vibrante y muchas expectativas para lo que se viene en su gira.
La K’onga fue la encargada de cerrar la 41º Fiesta Nacional de la Artesanía en Colón, con un espectáculo que deslumbró a los presentes. Los miembros de la banda se mostraron entusiasmados por participar en este tradicional evento, que reunió a miles de fanáticos. En la previa, destacaron el impresionante marco de público y su felicidad por ser parte de una fiesta tan significativa para los colonenses. "La vamos a pasar bien y disfrutar mucho", aseguraron antes de subir al escenario.
En su mensaje, la banda destacó que esta actuación era una parada más en su gira nacional, que los ha llevado a diferentes puntos del país. Además, compartieron su experiencia en el festival, donde, entre otras actividades, disfrutaron de un partido de pádel y recorrieron los carritos de comida del predio. "Nos hubiese gustado estar más tiempo en Colón, pero la agenda está apretada", comentaron con una sonrisa.
Repertorio variado y planes a futuro: lo que vendrá para La K’onga
La K’onga, que este año celebra sus 22 años de carrera, presentó un repertorio lleno de éxitos que hicieron cantar y bailar al público de la Fiesta Nacional de la Artesanía. Además, anunciaron que incorporarán nuevos temas a su setlist, como adelanto de lo que será su próximo material. "Venimos con mucha música como siempre y seguimos trabajando en canciones y videos que verán la luz a lo largo del año", indicaron.
En cuanto a sus próximos pasos, La K’onga sigue girando por el país, con una temporada en Carlos Paz y planes de seguir conquistando más escenarios en todo el territorio argentino. “Es una gira muy linda, viajamos bastante, pero lo disfrutamos. Siempre es bueno volver a un escenario tan importante como el de la Fiesta Nacional de la Artesanía”, concluyeron los integrantes de la banda.