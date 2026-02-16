Fiesta Nacional de la Artesanía: dos entrerrianos y un santafesino se llevaron las máximas distinciones

En el cierre de la 41° edición de la Fiesta Nacional de la Artesanía, se realizó la esperada entrega de la Rueca de Plata, máximas distinciones del evento que cada año reúne a destacados artesanos de todo el país en la ciudad de Colón.

La ceremonia se llevó a cabo este lunes en el predio oficial y contó con la presencia del intendente José Luis Walser, la coordinadora Gimena Bordet, integrantes del jurado, miembros de la comisión organizadora, tallistas y artesanos participantes.

Créditos: El Entre Ríos

Los ganadores de la Rueca de Plata 2026

Las máximas distinciones quedaron en manos de un santafesino y dos entrerrianos:

Rueca de Plata – Producción Artesanal: Eduardo Broggi (Santa Fe), en el rubro Madera.

Rueca de Plata – Artesano Calificado: Amílcar Cáceres (Colón), en el rubro Metal.

Rueca de Plata – Maestro Artesano: Efraín Demaestri (Paraná), en el rubro Cuero.

Créditos: El Entre Ríos

Estos premios reconocen la excelencia técnica, la trayectoria y el aporte cultural de los artesanos, consolidando a la fiesta como uno de los encuentros más importantes del país en su rubro.

Créditos: El Entre Ríos

Homenaje en el Patio de Tallistas

En el marco de los 20 años del tradicional Patio de Tallistas, el jujeño José Pérez obtuvo el primer premio por su obra “En honor a Hebe”, dedicada a la recordada tallista Hebe Ordoqui. El reconocimiento incluyó una mención especial para su familia, en un emotivo momento que conmovió a los presentes.

Créditos: El Entre Ríos

El mensaje de cierre

Durante el acto, Gimena Bordet agradeció las muestras de afecto recibidas tras el accidente sufrido en Brasil el pasado 9 de diciembre y destacó el compromiso de los artesanos que viajaron desde distintos puntos del país.

“En cada edición ponemos el corazón, la hacemos pensando en el bien de todos y tratando de mejorar para que el público pueda disfrutar y los artesanos vender”, expresó.