Jóvenes que se identifican como “therian” realizaron un encuentro en Alcaraz

Un grupo de jóvenes que se identifican como therian protagonizó una reunión en la localidad de Alcaraz, en el departamento La Paz. El encuentro se realizó en el sector conocido como Las Parrillas, donde los participantes compartieron una jornada de intercambio y socialización.

Según se informó, la convocatoria fue organizada de manera informal entre quienes comparten esta forma de identificación. Los asistentes acudieron caracterizados con elementos vinculados a distintas especies animales y aprovecharon el espacio para dialogar sobre sus experiencias y tomarse fotografías.

La actividad se desarrolló sin incidentes y generó curiosidad entre vecinos de la zona, que observaron el movimiento durante la jornada.

Un intento de reunión en Viale

De acuerdo a lo publicado por ADN Noticias, también hubo un intento de realizar un encuentro similar en la ciudad de Viale. Sin embargo, esa convocatoria no llegó a concretarse y no se registraron actividades vinculadas al grupo en esa localidad.

Juntada "Therian" en Alcaraz. Foto: ADN Noticias.

La reunión en Alcaraz fue la única que finalmente se llevó adelante durante el fin de semana en territorio entrerriano.

Qué es el fenómeno “therian”

El término therian hace referencia a personas que se identifican, en un plano personal o espiritual, con determinadas especies animales. No se trata de una identidad biológica, sino de una percepción individual vinculada a rasgos, comportamientos o afinidades simbólicas con ciertos animales.

Quienes forman parte de este fenómeno suelen expresarlo a través de elementos estéticos como accesorios, colas o máscaras, y en algunos casos organizan encuentros para compartir experiencias. Se trata de un movimiento que ha ganado visibilidad en redes sociales y que se manifiesta principalmente entre adolescentes y jóvenes.