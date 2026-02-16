Vende gomitas para festejar sus 15 años: “Quiero que todos vean el esfuerzo que hice para mi cumple”

En la ciudad de La Paz, una historia de esfuerzo juvenil empezó a circular de boca en boca. Xiomara Arredondo decidió emprender para costear su cumpleaños de 15 y convirtió la venta de gomitas en una herramienta para alcanzar ese objetivo que se celebrará en septiembre de 2027.

La iniciativa surgió dentro de su propia casa, cuando escuchó a sus padres conversar sobre los gastos que implicaría organizar la fiesta. Lejos de quedarse al margen, propuso generar sus propios ingresos. “Se me ocurrió crear mi propio emprendimiento para empezar a festejar mis 15. Pensé en las gomitas porque a todo el mundo le gustan, son para todas las edades, son riquísimas y muy coloridas”, contó en diálogo con Elonce.

Un stand que fue creciendo

El emprendimiento comenzó con apenas tres variedades. Con el tiempo, el puesto sumó colores, sabores y formatos hasta transformarse en un atractivo fijo de los fines de semana en el Polideportivo Municipal y en la Plaza 25 de Mayo.

“Hemos iniciado con tres variedades y ahora tenemos muchas más”, explicó Xiomara, mientras detallaba que hoy ofrecen gomitas ácidas, dulces, jelly beans, frutales, bananitas, frutillas con crema y hasta huevitos, que descubrieron al meterse de lleno en el rubro.

Además de la venta a granel, preparan box y arreglos especiales para fechas puntuales. “Vendemos por gramos y también hacemos box para el Día de los Enamorados, el Día del Amigo o el Día de la Madre. Siempre tenemos alguna propuesta para cada festejo”, explicó Daiana, su mamá.

El apoyo familiar como motor

El proyecto no sería posible sin el acompañamiento de la familia. Daiana la acompaña en cada jornada de ventas y su papá colabora con la logística y el armado del stand.

“A vender la acompaño yo. Somos las dos las que atendemos el stand. El papá nos ayuda con el traslado y el armado. Los primeros clientes fueron la familia y ese fue el impulso que nos hizo seguir”, relató.

Xiomara y su mamá hablaron con Elonce.

Con el paso de los meses, también comenzaron a participar en eventos privados para reforzar los ingresos. “Hay meses donde no hay tantos eventos en la ciudad, entonces la opción de fiestas privadas nos ayuda a tener una entrada más para seguir ahorrando”, agregó la madre.

Un sueño con temática Hollywood

Aunque todavía falta más de un año para la celebración, Xiomara ya imagina cómo será su fiesta. “Me gustaría que en mi cumple esté en mi stand de gomitas para contemplar todo el esfuerzo que hice para poder tener mi fiesta”, expresó con emoción.

En cuanto a la temática, tiene una preferencia clara. “Me gustaría Hollywood porque siempre veo películas y me encanta”, señaló, dejando en claro que el sueño ya está diseñado en su cabeza.

Por ahora, cada domingo es una nueva oportunidad para acercarse un poco más a esa meta. Entre reinversión en mercadería, mejoras en el stand y ahorro constante, la adolescente avanza paso a paso. Su historia no solo habla de un cumpleaños de 15, sino de iniciativa, compromiso y trabajo familiar para transformar un deseo en proyecto.