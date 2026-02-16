Entre Ríos tiene la “capacidad de alojamiento colmada” este fin de semana de Carnaval

La capacidad de alojamiento colmada en Entre Ríos marcó el pulso del fin de semana largo de Carnaval, con altos niveles de ocupación hotelera, fuerte movimiento en destinos turísticos y una amplia agenda de propuestas en toda la provincia. El presidente del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (EMTURER), Jorge Satto, confirmó a Elonce que la demanda fue generalizada en ciudades y pueblos, impulsada por los carnavales y la Fiesta Nacional de la Artesanía en Colón.

El dirigente destacó que el fin de semana “fue espectacular” para el sector y aseguró que la actividad turística volvió a posicionarse como uno de los principales motores económicos de la provincia. Además, remarcó que la ocupación no solo alcanzó a hoteles, sino también a bungalows, cabañas y campings en distintos puntos del territorio entrerriano.

“Se ha visto colmada la capacidad hotelera”

Satto señaló a Elonce que “había mucha expectativa por el movimiento turístico en la provincia de Entre Ríos. La verdad que es un fin de semana espectacular, muy esperado por el sector y muy merecido también para toda aquella gente que invierte y trabaja y apuesta a esta actividad tan noble que es el turismo, que genera tanto movimiento económico, tantas fuentes de trabajo, pero también pone a nuestra provincia en la vidriera”.

En ese sentido, afirmó que “se ha visto colmada la capacidad hotelera y también de alojamientos tipo bungalow o cualquier otro tipo, campings, en las múltiples variedades de hotelería y de alojamiento que tenemos en la provincia ha estado sumamente demandado”.

Como ejemplo del nivel de ocupación, relató: “Una anécdota, ayer entraba acá a media cuadra de mi casa una panadería y me decía el comerciante que, como es un lugar que está abierto en días feriados, muchísima gente venía a preguntarle si sabía dónde podía alojarse porque ya le habían informado que no había. Gente que por ahí se arriesga a venir sin reservas y bueno, así que todos los lugares”.

El presidente del EMTURER indicó que la situación no se limitó a una sola ciudad. “Esto no pasó sólo aquí en Concepción del Uruguay, yo he andado también por Colón, por Gualeguaychú, muchísima demanda, ahora voy a Concordia, así que, bueno, un fin de semana espectacular en ese sentido”, sostuvo.

Carnavales de Paraná

Carnavales en toda la provincia

Al analizar el crecimiento del Carnaval en Entre Ríos, Satto explicó que “todas las propuestas de carnaval avanzan, hay más de 20, 25 propuestas en la provincia. Es probable que hoy o el sábado hayan estado en simultáneo quizás más de 20”.

Enumeró además distintas localidades que sostienen la tradición: “Hay de todos los tamaños, de todos los gustos, no quiero olvidarme de mencionar Santa Elena, Gualeguay, Concepción del Uruguay, Colón, todo el mundo tiene su carnaval, pueblos más grandes, ciudades más chicas, pero de igual manera desarrollando esta actividad y dándole su característica y su impronta local”.

Sobre el caso emblemático de Gualeguaychú, remarcó: “El caso más concreto, por supuesto, es Gualeguaychú, que ahora es fiesta nacional, convoca un número importantísimo de personas”.

Fuerte convocatoria en la Fiesta de la Artesanía

Satto también se refirió a la Fiesta Nacional de la Artesanía en Colón. Indicó que la inauguración prevista para el jueves debió suspenderse por mal tiempo, pero el viernes la actividad comenzó con un alto nivel de concurrencia.

“Tuvimos, bueno, el jueves era la inauguración inicial, hubo mal tiempo, se debió suspender y concurrimos el viernes. Comenzó con un muy buen número, no sólo que es muy importante desde el punto de vista de la convocatoria de los principales artesanos del país, muchísima gente de Colón estaba explotado, la verdad que era una ciudad absolutamente predispuesta a lo que es el servicio turístico”, expresó.

Agregó que “eran las 2 de la mañana del sábado y la ciudad estaba la verdad que viviendo un fin de semana muy muy bueno, y sabíamos ya la hotelería estaba completa, lo mismo en toda la zona de la región de Tierra de Palmares, Villa Elisa, San José, con muchísima demanda”.

Estadías más cortas y turismo de cercanía

El titular del EMTURER analizó además la modalidad actual de viajes. “Quienes visitan Entre Ríos son generalmente pobladores cercanos, entonces eso adapta muy bien Entre Ríos a la modalidad actual, pero las estadías se han detenido muy poco”, afirmó.

Explicó que “ya nadie se toma 15 días de vacaciones. Más vale fracciona, por eso tienen tanto éxito los fines de semana largos. Entre Ríos se adapta muy bien a esa nueva modalidad, porque si venís de Buenos Aires o de Rosario y te decidís un viernes a las 8 de la mañana, a las 2 de la tarde ya estás en tu destino disfrutando”.

Según indicó, “las estadías son promedio 3-4 días como máximo. Creo que obedece más a lo que la gente demanda. Hay que ir adaptándose y pensar de qué manera podemos hacer para esos días que se cae la demanda, lunes, martes, miércoles, de qué manera podemos hacer que se extienda”.

Impacto económico y trabajo todo el año

Finalmente, Satto subrayó el impacto económico del sector. “Siempre mencionamos al turismo como una actividad esencialmente económica, más allá de todas las otras dimensiones culturales, antropológicas, sociológicas que tiene. Lo económico es muy importante porque todos necesitamos trabajar”, expresó.

Señaló que la actividad no se limita a la temporada alta: “Terminada la temporada todo el sistema turístico sale a reponer mobiliario, a reponer electrodomésticos, a pintar, a ampliar, entonces sale a contratar también sistemas. Es innumerable todo lo que genera y toda la actividad económica que hay detrás de una prestación”.

En relación al Carnaval, concluyó: “Los otros días pudimos llevar al secretario de Turismo de la Nación, Daniel Scioli, a los talleres de una de las comparsas para que se vea la cantidad de gente que trabaja durante todo el año. Solo se descansa el mes de marzo y ya en abril esos talleres, especialmente en un carnaval muy grande, ponen en marcha sus actividades con diseñadores, músicos, metalúrgicos y muchísimas otras tareas”.