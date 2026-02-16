Entre el cuidado y el cariño de su gente, Orlando Vera Cruz enfrenta un problema de salud

El histórico cantor santafesino informó que debe permanecer en reposo por cuestiones de salud. Su familia llevó tranquilidad al señalar que está controlado por médicos y acompañado por sus seres queridos. Sus mensajes
Orlando Vera Cruz atraviesa un problema de salud y permanece en reposo, según comunicó el propio artista a través de sus redes sociales. El mensaje, publicado el domingo, generó una inmediata ola de apoyo por parte de seguidores, colegas y amigos.
“Quería comunicarles que estoy atravesando unas cuestiones de salud que me obligan a permanecer en reposo y cuidarme. Estoy controlado, atendido y acompañado por mi familia”, escribió el reconocido cantautor.
En el mismo texto, agradeció los mensajes de pronta recuperación y el cariño de su público, y aclaró que cualquier novedad será informada por ese mismo medio.
Mensaje de la familia
Este lunes por la mañana, un familiar del músico difundió un nuevo mensaje para transmitir tranquilidad sobre su evolución. “Aquí está nuestro padre mirando a sus nietos en un pelotero. Nosotros, los hijos de Orlando, agradecemos enormemente al equipo de médicos que hicieron que su corazón paisano no pare de latir”, expresaron.
Además, destacaron el afecto recibido en estas horas: “Sepan que cada uno de sus mensajes nosotros se los vamos a leer a papá. El amor que hay en ellos va a ayudar muchísimo a que siga latiendo con fuerza”.
Las publicaciones generaron cientos de comentarios de apoyo y muestras de cariño hacia el artista, referente del canto regional y la denuncia social en la provincia de Santa Fe.
Trayectoria y legado
Nacido como Orlando Luis Cayetano Pais el 7 de agosto de 1944 en la ciudad de Santa Fe, se trasladó en su infancia a Santo Tomé, donde reside actualmente. Desde muy pequeño se vinculó al folclore en ámbitos tradicionalistas y grupos de danzas, y comenzó el estudio de canto y guitarra.
A los 8 años tuvo su primer contacto con la poesía de Julio Migno, obra que marcó el rumbo de su trayectoria artística. Desde entonces desarrolló un repertorio profundamente ligado a la identidad santafesina y al compromiso social.
Su carrera tomó impulso nacional tras ser Revelación en el Festival de Cosquín 1974 y Consagración en 1975. Entre sus canciones más recordadas se encuentra “Costera, mi costerita”, convertida en un clásico del cancionero popular.
Hoy, mientras permanece en reposo y bajo control médico, Orlando Vera Cruz recibe el acompañamiento de su familia y el respaldo de su público, que espera su pronta recuperación.