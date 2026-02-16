Con guiño a los "Therians", lanzaron campaña para completar vacunas

El Ministerio de Salud de Neuquén utilizó la tendencia de los “Therians” para reforzar la importancia de completar el calendario de vacunación. La campaña en redes generó apoyo y críticas.
Una insólita iniciativa en Neuquén para que los Therians también se vacunen se conoció luego de que el Ministerio de Salud provincial aprovechara la tendencia en redes sociales para reforzar la importancia de mantener actualizado el calendario de vacunación.
La campaña fue difundida a través de las cuentas oficiales de la cartera sanitaria, donde se hizo referencia directa al fenómeno de los “Therians”, que en las últimas semanas generó amplio debate en plataformas digitales.
“Ahora que todo el mundo está hablando de esto, desde el Ministerio no nos queríamos quedar afuera de lo verdaderamente importante”, comienza el mensaje publicado en Instagram.
Vacunación y tendencia
En la misma publicación, las autoridades sumaron: “Cuidar tu salud siempre es importante”, y concluyeron con una frase que buscó conectar con el fenómeno: “Vacunarse sigue siendo tendencia”.
Según se informó, la intención fue capitalizar el interés que despertó la temática para recordar a la población la necesidad de cumplir con las vacunas obligatorias y recomendadas.
Desde el Ministerio remarcaron que en Neuquén se puede concurrir a cualquier centro de salud u hospital provincial para mantener en fecha el calendario de vacunación.
Repercusiones en redes
Como era de esperarse, la iniciativa generó una fuerte repercusión en redes sociales. La publicación acumuló cientos de comentarios, algunos celebrando la creatividad de la campaña y otros cuestionando el tono elegido, mencionó NA.
La estrategia comunicacional se enmarcó en las acciones de promoción y prevención sanitaria que buscan ampliar la cobertura de vacunación en la provincia.