 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Política

La CGT confirmó que habrá paro general el día que se trate la reforma laboral

El consejo directivo de la central obrera resolvió la medida de fuerza, que será sin movilización y habría paro de transporte. Se espera que la sesión en Diputados sea el miércoles o jueves.

16 de Febrero de 2026
La CGT marchará contra la reforma laboral
La CGT marchará contra la reforma laboral

El consejo directivo de la central obrera resolvió la medida de fuerza, que será sin movilización y habría paro de transporte. Se espera que la sesión en Diputados sea el miércoles o jueves.

La CGT resolvió que paralizará todas las actividades en el país durante 24 horas cuando la Cámara de Diputados trate la reforma laboral.

El paro será sin movilización. Falta la confirmación oficial de los gremios del transporte. Es el cuarto paro general de la CGT contra el gobierno de Javier Milei.

 

La cúpula directiva de la CGT convocó este lunes a un paro general luego de la reunión entre los cotitulares de la central obrera, Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola(Seguro) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio), que realizaron de manera virtual este mediodía. Jerónimo había señalado ayer que “estaban dadas las condiciones y generados los consensos colectivos para ir hacia una huelga nacional”.

De hecho, muchos sindicalistas sostenían que ya no es suficiente con salir a la calle para expresar su oposición al proyecto del Gobierno y pidieron expresamente medidas más duras.

 

En consecuencia, la CGT activó la medida de fuerza para el día en que la Cámara de Diputados discuta el proyecto el en recinto. Todo indica que será el próximo jueves 19 de febrero.

Entre los puntos que causaron rechazo de parte de la CGT se encuentran lasmodificaciones sobre las indemnizaciones, la jornada laboral, el derecho a huelga y las vacaciones, mientras que también generó críticas el esquema de licencias por enfermedad o accidentes no laborales. La decisión de la central obrera estuvo presidida por el llamado al paro de sectores sindicales, entre ellos los aceiteros, dio cuenta Página 12

Por la mañana, el titular de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmontadores de Algodón, Daniel Yofra, había convocado a un paro como medida de protesta contra la reforma laboral.

 

“Somos producto de los paros y de las huelgas, las usamos como herramienta fundamental desde hace bastante tiempo”, sostuvo en declaraciones a un streming, y sumó: “A este Gobierno hay que enfrentarlo con huelgas, no alcanza solamente con manifestarse en las calles”.

Temas:

CGT Indemnizaciones Javier MIlei reforma laboral
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso