Se presentó como “therian” y pidió tratamiento por "moquillo" en una clínica veterinaria

Un episodio inusual ocurrido en San Luis volvió a instalar el debate sobre el fenómeno therian y sus implicancias en ámbitos institucionales. Esta semana, una clínica veterinaria recibió a dos adultos, uno de ellos identificado como un animal, que solicitó atención por un supuesto cuadro de “moquillo”, enfermedad viral que afecta exclusivamente a perros.

La situación tomó dimensión pública luego de que fuera confirmada por el Colegio de Veterinarios de la provincia, desde donde explicaron que el pedido fue rechazado de manera inmediata por razones legales y profesionales.

La intervención del Colegio y el rechazo al pedido

Verónica Veglia, presidenta del Colegio de Veterinarios de San Luis, relató que el hecho generó preocupación dentro del sector. En diálogo con LU5AM señaló que el caso comenzó a comentarse entre los matriculados tras el episodio ocurrido en la clínica.

“Particularmente tuvimos un caso esta semana en el que cayó una persona therian junto a otra persona humana a hacerse atender a una veterinaria”, explicó.

Según detalló, la profesional que se encontraba trabajando sostuvo la negativa con fundamentos claros. “Insistí en que no puedo tratar una enfermedad en un ser humano y le dije que asistiera a cualquiera de los ambientes de salud de la provincia”, afirmó Veglia.

"Therian".

La presidenta remarcó que acceder al pedido hubiera significado una falta grave. “Nosotros no podemos atender personas humanas, porque no nos compete. Hacerlo sería ejercer ilegalmente la profesión”, sostuvo, y agregó que el Colegio mantiene una postura firme frente a cualquier situación que implique desbordar el marco legal de incumbencias.

Grabación y tensión en el consultorio

El episodio sumó un elemento adicional que preocupó al sector: la escena habría sido grabada por las personas que realizaron el pedido. Para Veglia, esto generó un clima incómodo para la profesional actuante.

La presidente del Colegio de Veterinarios de San Luis relató en radio el problema que tuvo con una persona que llevó a atender a su Therian a una veterinaria. Esto se desmadró mal. pic.twitter.com/pqA0ioEEvF — Gonzalo (@gonziver) February 13, 2026

“Eso ya es una situación violenta para el profesional porque no te da libertad de acción, uno siente que cualquier reacción puede ser utilizada en redes sociales”, expresó.

Desde el Colegio indicaron que, más allá del carácter llamativo del hecho, el eje central es el respeto por los límites profesionales y la protección del ejercicio legal de la actividad.

El fenómeno en discusión

El término therian refiere a personas que se identifican con animales o adoptan comportamientos asociados a ellos. En los últimos días el fenómeno volvió a aparecer en la agenda pública tras otro episodio ocurrido en Córdoba, donde una madre denunció que su hija fue mordida por un joven que decía identificarse como animal.

Desde el ámbito veterinario insistieron en que la atención médica de personas corresponde exclusivamente al sistema de salud humano y que cualquier otra intervención puede derivar en responsabilidades profesionales.