La Selección Argentina de Sóftbol partió al Panamericano con fuerte presencia paranaense

La Selección Argentina de Sóftbol comenzó este sábado 14 de febrero su camino hacia el Campeonato Panamericano Masculino Montería 2026. El plantel partió desde Paraná rumbo a Buenos Aires y desde allí tomará el vuelo hacia Colombia, donde competirá del 21 al 28 de febrero en un certamen clave para el calendario internacional.

Argentina integrará el Grupo A junto a Cuba, Panamá, Aruba y Puerto Rico, en un torneo que además otorgará plazas para el Mundial y para los Juegos Panamericanos. Dentro de la delegación nacional se destaca la presencia de diez jugadores paranaenses, reafirmando el peso específico que tiene la capital entrerriana en el desarrollo del sóftbol argentino.

Los 10 convocados de Paraná son: Ladislao Malarczuk, Francisco Lombardo, Manuel Godoy, Federico Eder, Luciano Biondi, Alejo Muñoz, Matias Etchevers, Lucio Retamar, Pablo Migliavacca y Teo Migliavacca.

Un nivel internacional cada vez más exigente

Antes de iniciar el viaje, el jugador de Talleres, Teo Migliavacca, analizó el momento del equipo y la actualidad del circuito internacional en diálogo con Elonce. “El torneo es muy arduo, hay un nivel muy alto”, sostuvo, y explicó que la competencia continental muestra hoy una paridad marcada.

“Hoy hay cinco o seis equipos que lo pueden ganar. Nosotros somos uno de ellos, pero no podemos permitirnos nada”, afirmó, en referencia a selecciones que llegan con rodaje y crecimiento sostenido en los últimos años.

Teo Migliavacca. Foto: Elonce.

Migliavacca remarcó que el equipo viene con continuidad de trabajo. “Estamos prácticamente ininterrumpidos, jugando ya sea con los clubes o con el seleccionado. Venimos entrenando todos los días”, indicó. Tras el receso de fin de año, la preparación fue intensiva durante el verano para llegar en condiciones físicas y técnicas al primer gran desafío de 2026.

Aclimatación y enfoque competitivo

Uno de los factores a tener en cuenta será el clima en Montería, donde se esperan temperaturas elevadas y alta humedad. “Hay 38 o 40 grados con humedad. Ya hemos jugado varias veces en Colombia y sabemos a qué nos enfrentamos”, explicó el jugador, al tiempo que señaló la importancia de la adaptación previa.

La delegación arribará con días de anticipación al inicio del torneo y disputará encuentros amistosos para ajustar detalles. “Va a ser muy bueno para empezar a ir rodando e ingresar al torneo de una buena manera”, destacó.

El Panamericano marcará el primer compromiso oficial del año para la Selección Argentina de Sóftbol, que además tendrá en septiembre otro objetivo relevante con los Juegos de Suramericanos, cuya competencia de tendrá sede en Paraná.

Con experiencia acumulada y una base consolidada de jugadores entrerrianos, el equipo nacional inicia una nueva etapa internacional con la mira puesta en sostener su protagonismo continental.