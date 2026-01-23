Se disputa el Torneo de Sóftobl Masculino "Clásico de Verano"

De jueves a domingo se lleva a cabo el Torneo de Sóftbol Masculino “Clásico de Verano” en el Centro de ex-alumnos de Don Bosco. Sobre ello, Germán Sacks conversó con Elonce acerca de la actividad deportiva en la que participan siete equipos.

“Lleva mucho tiempo de preparación, así que contento de que se esté dando ahora. Ayer empezamos a las siete de la tarde. Se jugaron dos juegos con los equipos de Paraná. Hoy comenzamos a las cuatro y se suma Metro de Buenos Aires, así que hoy completamos todos los equipos”, especificó Sacks.

Comenzó el torneo de sóftbol masculino "clásico de verano" en Club Don Bosco

En la tarde de este viernes se enfrentaron, entre otros, CEF y Don Bosco, en el marco de una jornada calurosa con más de 32 grados en Paraná. En este sentido, Sacks destacó: “Se hace complicado cuando hace tanto calor pero es un deporte que normalmente se juega en verano, así que estamos acostumbrados y la familia siempre nos acompaña”.

Cómo continúa el cronograma de partidos

Desde las 09:00 del sábado jugarán los seis equipos de la primera división de Paraná y Metro de Buenos Aires. Dos partidos se jugarán en el Estadio Nafaldo Cargnel. El torneo se juega por puntos y no habrá playoff como en el resto de los torneos.

Sobre esto último, el joven señaló: “Es una modalidad que copiamos de un torneo en Australia, que jugamos hace varios años y la idea es ir sumando puntos a lo largo del partido. Los dos equipos que más puntos sumen, juegan la final”.

Los juegos se transmiten en streaming por el canal de Ender Chaparro. “Ayer nos han mandado mensaje de varios lugares del resto del país, de muchos chicos que juegan afuera, así que muchos amigos de otros lugares también están mirando”, aseguró Sacks.