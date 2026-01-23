"Lo hacemos por amor a la camiseta", aseguran los equipos de maxi básquet que competirán en El Salvador

La Federación Femenina de Maxi Básquet de Argentina (Femar) organiza la presentación de la selecciones en el Panamericano que se disputará en El Salvador entre el 20 de febrero y el 1ro de marzo. Por ello, Elonce dialogó con Verónica Balvo, vicepresidenta de la Federación.

“Estamos preparando las selecciones argentinas que nos van a representar en El Salvador, son siete equipos, categoría 40, 45. Llevamos dos equipos. 55, 60 y 65. Hay jugadoras desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, así que toda la Argentina está representada en estos equipos que nos van a representar”, sostuvo Balvo.

Jugadoras se preparan para el panamericano de maxibasquet

En ese sentido, destacó la iniciativa de la Femar y su sentido federal. La institución, dijo la vicepresidenta, “no deja a ninguna jugadora fuera, lo que se busca es que todas las jugadoras tengan este honor de lucir la Celeste y Blanca y que nos van a representar tanto en Panamericanos como en Mundiales”.

Acerca del financiamiento del viaje por parte de las deportistas, Balvo sostuvo: “La jugadora de Maxi Básquet se banca todo; se paga el viaje, el hotel, las camisetas, todo. Lo hacemos por amor a la camiseta y es el placer más grande de tu vida poder representar a tu país”.

Sobre las experiencias previas, describió: “El año pasado fuimos al Mundial en Suiza con cinco equipos, ahora estamos con siete equipos y el año que viene está el Mundial en Fortaleza, Brasil. El próximo Panamericano se va a anunciar en El Salvador”.

En ese sentido y dada la diversidad de encuentros deportivos, Balvo explicó que las jugadoras de las selecciones van rotando. “Algunas, por suerte, siempre pueden ir a jugar y otras eligen torneos”, aseveró.

A nivel Federación, en julio de este año se realizará el Argentino en Santa Fe. “Vienen equipos desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Vamos a contar con alrededor de 85 a 100 equipos de todo el país, desde categoría 30 hasta la categoría 70 y con suerte podemos llegar a formar la categoría 75”, detalló.

La conformación del cuerpo técnico

“Tenemos varones y mujeres. El cuerpo técnico está formado por directores técnicos de todo el país y en esta oportunidad van a viajar cinco directores técnicos, que también lo hacen a ad honorem. Ellos se pagan sus aéreos. Lo único que le brinda la Federación es el hotel. El director técnico se paga también absolutamente todo y en este torneo van a ir cuatro directores técnicos varones y una mujer de Paraná”, explicó Balvo.

Practicar deporte sin límites de edad

Hacia el final de la nota, Balvo se dirigió a las mujeres de todas las edades. “Quiero incentivar a la mujer que practique deporte, que sí se puede, no importa la edad. Yo juego desde los 11 años, tengo 60 y se puede jugar, es un deporte familiar, que tus hijos y tus nietos te vean. Practicar un deporte es el mejor ejemplo”, instó.

“Chicas, anímense, arrímense a los clubes y empiecen a practicar en básquet que es un deporte hermoso”, cerró.

Sobre el XIII Campeonato Panamericano

El Panamericano de Maxibaloncesto FIMBA es uno de los torneos de baloncesto más prestigiosos para jugadores máster en toda América. La edición 2026 en El Salvador promete ser un evento inolvidable, reuniendo equipos de América del Norte, Central y del Sur.

Historia del Torneo Panamericano de Maxibaloncesto

En el año 2005 El Salvador ingresa a FIMBA como país miembro y nombrada representante Ana María Ruano, participando con equipos en los distintos torneos ejecutados por dicha entidad desde esa fecha hasta la actualidad.

En el año 2023, Ana María Ruano, representante del país, es nombrada vicepresidenta de FIMBA Centro Caribe, parte de la junta directiva internacional de FIMBA.

En abril del año 2024, El Salvador fue nominado para realizar el XIII torneo panamericano FIMBA, razón por la cual se visualiza la creación de la filial del organismo internacional en nuestro país. En abril del 2025 nace la Asociación FIMBA ESA, entidad encargada de la promoción del Maxibaloncesto en el país, reconocida por FESABAL e INDES y encargada de organizar los XIII juegos Panamericanos de Maxibaloncesto.