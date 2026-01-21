La APB organiza un torneo de básquet 3x3 en el marco de Fiesta de la Playa

La Asociación Paranaense de Básquet (APB) organiza la primera edición del torneo 3x3 de básquet en el marco de la Fiesta de la Playa. El evento deportivo se realizará este sábado en el balneario Thompson de 9 a 18.

“Estamos trabajando para que todas las cosas salgan bien. A la Fiesta de la Playa se le agregan un montón de actividades deportivas y la verdad que es una oportunidad única”, aseguró Edgardo Buffa, presidente de la APB.

Las inscripciones, que cerraron anoche, contaron con la participación de 13 equipos masculinos. “Muy buena respuesta para ser la primera vez”, comentó Buffa. En su mayoría, los jugadores tienen entre 16 y 18 años, aunque la categoría es libre.

El torneo se jugará en media cancha, con reglas específicas sobre tiempos de posesión y puntuación. “Seguramente vamos a ocupar los dos aros según la orientación del sol, para que sea lo mejor para los tiradores”, detalló Buffa, mientras confirmaba que todos los jugadores tendrán la oportunidad de disputar varios partidos durante la jornada.

Actividades deportivas y organización del evento

La Fiesta de la Playa contará también con otras disciplinas deportivas, como calistenia, que comenzarán a las 9 y se extenderán hasta las 19, cuando se realizará la ceremonia de premiación. “La idea es que dentro del horario los chicos jueguen la mayor cantidad de partidos posibles, que ningún chico se quede sin jugar”, agregó el referente.

Se espera una gran concurrencia: alrededor de 50.000 personas disfrutarán de la jornada. “Va a ser espectacular para venir a pasar el fin de semana a la ciudad”, señaló Buffa.

El torneo 3x3 representa, además, una oportunidad para fortalecer los lazos entre la APB, los jugadores locales y la comunidad. “Nos pareció muy buena la iniciativa de la Municipalidad. Es muy importante lo que se está haciendo en el tema de recuperar estos lugares turísticos, de darle un impulso a las fiestas y acercar a la gente a la ciudad. Nos invitó y no podíamos decir que no”, concluyó Buffa.