Quique Club se prepara para la Liga Federal y crece la expectativa en el básquet paranaense

Quique Club atraviesa días de entusiasmo y expectativa ante su próxima participación en la Liga Federal de Básquet, un hecho histórico para la institución y para el deporte de la región. Aún no hay fecha de inicio confirmada.

Con un plantel mayormente joven, una dirigencia comprometida y una fuerte identidad de club de barrio, el proyecto despierta ilusión tanto dentro como fuera de la cancha.

Gastón Dutruel

Gastón Dutruel, dirigente de la institución, destacó el clima que se vive en el plantel: “Los chicos están como locos, obviamente, porque ellos son el espejo, como nos pasó a nosotros cuando éramos chicos”. En ese sentido, remarcó que para muchos jugadores será la primera experiencia en un torneo federal: “Es una incógnita. Porque nunca se jugó para ellos, no lo vieron, así que están todos expectantes”.

Dutruel subrayó además la importancia del acompañamiento de la comunidad: “Trabajamos por el deporte más que por un club. Somos el motor para que el básquet de la región crezca”. Y agregó que esta participación representa una oportunidad para que el público vuelva a las canchas, más allá de los colores.

Quique se prepara para su participación en la Liga Federal

El valor del club de barrio y el esfuerzo colectivo

El dirigente hizo hincapié en el esfuerzo que implica competir a nivel nacional y convocó a sumar apoyos desde distintos sectores. También adelantó actividades para recaudar fondos, como la fiesta de disfraces que se realizará el 21 de marzo en la institución.

Ignacio Varisco

En ese marco, destacó el trabajo integral que se realiza en Quique, desde las inferiores hasta la primera división, con un fuerte énfasis en la formación y la conducta. “Esto va de la mano de una buena diligencia, buenos profes, buenos formadores, buenos padres, madres que acompañen y una buena comisión directiva”, expresó.

Jugadores, pertenencia y objetivos deportivos

Desde el plantel, Ignacio Varisco, de 24 años, valoró el momento que vive el club y el impacto que genera en los más jóvenes. “Hoy en día me parece jugar un federal hace que los chicos se queden acá y que el básquet de las inferiores se desarrolle. A eso apuntamos”, afirmó.

Diego Villaverde

Sobre la preparación, explicó: “Es la tercera semana, así que recién estamos arrancando con el básquet”. En tanto, Diego Villaverde, uno de los jugadores con mayor experiencia del equipo, aseguró que el objetivo principal será competir: “Lo que siempre nos recalca el Chuso es competir y estar a la altura. Vamos por eso este año”.

Mientras se aguarda la confirmación del inicio del torneo y la definición de los rivales tras el cierre de inscripciones, Quique Club avanza paso a paso en su preparación, con la ilusión intacta y el respaldo de una comunidad que entiende al básquet como un espacio de pertenencia, formación y disfrute.