Desafío deportivo e institucional del club de barrio: Quique se prepara para la Liga Federal

Autoridades y cuerpo técnico del Quique Club explicaron a Elonce cómo avanzan los entrenamientos, las obras en el estadio y el armado del plantel para competir en la Liga Federal de Básquet. Esfuerzo colectivo y fuerte identidad.
El Quique Club se prepara para la Liga Federal de Básquet en una nueva etapa deportiva e institucional para el histórico club de barrio de Paraná, que se encuentra en plena preparación para disputar una nueva edición del certamen nacional.
Con entrenamientos intensos, refuerzos, obras de infraestructura y un fuerte trabajo dirigencial, la institución apuesta a consolidar un proyecto a largo plazo.
La participación del Quique Club en la Liga Federal implica un esfuerzo integral. Por un lado, la puesta a punto física y basquetbolística del plantel; por otro, el cumplimiento de los requisitos establecidos por la Confederación Argentina de Básquet, que incluyen mejoras en la infraestructura del estadio y condiciones organizativas.
Obras y crecimiento institucional
El presidente del club, Juan Pablo Spoturno, destacó el avance de las obras como uno de los ejes centrales de la preparación. “Estamos con la colocación de las tribunas nuevas, que ya están en la etapa final. En los próximos días se va a trabajar también en la cancha, con un pulido nuevo, para que esté en condiciones no solo para el Federal, sino para todas las disciplinas”, explicó a Elonce.
Spoturno subrayó que disputar la Liga Federal representa “un logro muy importante” para la institución. “Ayuda mucho hacia afuera y hacia adentro del club. Se suman nuevos socios, los chicos se sienten más identificados, las familias acompañan más y eso fortalece no solo lo deportivo, sino también lo institucional”, sostuvo.
En ese sentido, remarcó que el objetivo va más allá de la competencia. “Queremos mejorar todo lo que es el club, seguir sumando disciplinas y que todos tiremos para el mismo lado. Eso es lo más importante para crecer”, afirmó.
El esfuerzo económico
El presidente reconoció que la decisión de participar no fue sencilla, en un contexto donde varios clubes entrerrianos optaron por no competir debido a los costos. “La inscripción es muy alta y eso dolió mucho. Hoy van a participar pocos equipos de la provincia”, señaló.
Sin embargo, destacó el compromiso del Quique Club. “Nosotros hacemos todo a pulmón. No tenemos ayuda económica externa y estamos buscando sponsors para poder salir adelante. No es fácil, la situación económica no es sencilla para nadie, pero creemos que si todos empujamos para el mismo lado, se puede”, expresó.
Trabajo técnico y pretemporada
Desde el cuerpo técnico y la Subcomisión de Básquet, Gastón Turutuel aportó su mirada sobre la preparación. “El verano es clave, es cuando se trabaja más que nunca. Hay mucho por hacer en infraestructura y también en lo deportivo”, explicó.
Turutuel señaló que el plantel tiene una base renovada. “Es un equipo nuevo en muchos aspectos, porque se incorporaron jugadores y eso requiere tiempo de adaptación. La pretemporada sirve para ponerse a punto físicamente y empezar a construir el funcionamiento”, indicó a Elonce.
Además, valoró el compromiso de quienes integran el proyecto. “Todo lleva mucho trabajo, pero hay un gran sentido de pertenencia y eso se nota en el día a día”, remarcó.
Un proyecto a largo plazo
Por su parte, el director técnico del plantel, Román González, conocido como “Chuzo”, explicó que la preparación se apoya en un proyecto que trasciende la competencia inmediata. “Estamos muy bien, con la base del año pasado y la incorporación de chicos que se formaron en el club. Algunos jugaron acá hasta los 15 o 16 años y hoy vuelven”, señaló.
El entrenador destacó que el trabajo no se limita a la Liga Federal. “Esto es parte de un proceso más largo. En tres meses vuelve el Prefederal, así que es un trabajo continuo que pensamos para varios años, con un fuerte eje en la formación”, explicó.
González remarcó también el acompañamiento educativo a los jugadores. “Siempre hablamos de que los chicos tienen que estudiar y formarse. El básquet va de la mano con el conocimiento y eso también les da una posibilidad de futuro”, afirmó a Elonce.
Expectativa por el debut
En cuanto al calendario, el entrenador indicó que aún no hay confirmaciones oficiales, aunque el inicio del torneo se estima para los primeros días de marzo. “Hace unos 15 días que empezamos la pretemporada, con tiempo prudente, algo que hacía muchos años no se podía hacer”, detalló.
Finalmente, González fue claro respecto a los objetivos. “Queremos competir y hacerlo de la mejor manera, pero sin una ambición desmedida. Lo importante es crecer, que los jugadores crezcan en su juego y que el club siga avanzando. Eso es lo que nos pone realmente felices”, concluyó.
Con trabajo, esfuerzo colectivo y una fuerte identidad barrial, el Quique Club se prepara para afrontar un nuevo desafío nacional, representando al básquet paranaense en la Liga Federal.