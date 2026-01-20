 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Emilio “Bocha” Bertozzi fue distinguido como personalidad destacada del deporte en Paraná

La Municipalidad otorgó un reconocimiento a la trayectoria del histórico referente del vóley y el newcom. Elonce dialogó con el homenajeado, quien repasó su extensa carrera deportiva y agradeció el acompañamiento recibido a lo largo de los años.

20 de Enero de 2026
Emilio “Bocha” Bertozzi
Emilio “Bocha” Bertozzi Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

La Municipalidad de Paraná reconoció a Emilio “Bocha” Bertozzi como personalidad destacada del deporte, en un acto que puso en valor su extensa trayectoria vinculada al vóley y, en los últimos años, al newcom. El homenaje fue entregado por la intendenta Rosario Romero, en el marco de una distinción que resaltó su aporte sostenido a la formación deportiva y humana de generaciones de atletas.

 

Bertozzi expresó su agradecimiento por el reconocimiento recibido y repasó su recorrido. “Hoy la Municipalidad me hizo este reconocimiento como ciudadano ilustre de Paraná en el deporte. Mi carrera deportiva fue siempre en el vóley y el newcom. Empecé en 1973 y jugué hasta los 70 años”, relató en diálogo con Elonce.

Emilio “Bocha” Bertozzi fue distinguido como personalidad destacada del deporte en Paraná

“Bocha” es una figura ampliamente reconocida en el ambiente deportivo local. Durante décadas se desempeñó como jugador y formador, consolidando espacios de práctica y crecimiento en distintos clubes de la ciudad. Actualmente desarrolla su actividad en el Club Paraná Central, institución a la que está fuertemente ligado desde hace años.

 

“Allí comencé cuando se hizo el gimnasio, con el vóley, y ahora también con newcom”, explicó. En reconocimiento a su trayectoria y compromiso, el gimnasio del club lleva su nombre, un gesto que simboliza el cariño y el respeto de la comunidad deportiva.

Emilio &ldquo;Bocha&rdquo; Bertozzi, junto a Rosario Romero (foto Municipalidad de Paran&aacute;)
Emilio “Bocha” Bertozzi, junto a Rosario Romero (foto Municipalidad de Paraná)

El reconocimiento generó una fuerte repercusión entre quienes compartieron cancha, entrenamientos y competencias con él a lo largo de los años. Es que como referente indiscutido del vóley, Emilio también impulsó espacios de Newcom para personas adultas mayores, promoviendo la salud, la inclusión y la integración social en los distintos barrios de Paraná.

Placa reconocimiento a Emilio &ldquo;Bocha&rdquo; Bertozzi (foto Elonce)
Placa reconocimiento a Emilio “Bocha” Bertozzi (foto Elonce)

Durante el acto, se destacó no solo su desempeño deportivo, sino también su calidad humana, su vocación por la enseñanza y su permanente disposición para acompañar el desarrollo del deporte amateur en la ciudad.

 

“Todos esos años estuvieron destinados al vóley, formando generaciones y jugando. Después llegó el newcom, que me permitió seguir vinculado al deporte”, resumió Bertozzi, visiblemente emocionado.

Reconocimiento a Emilio &ldquo;Bocha&rdquo; Bertozzi en Sala Mayo (foto Municipalidad de Paran&aacute;)
Reconocimiento a Emilio “Bocha” Bertozzi en Sala Mayo (foto Municipalidad de Paraná)

El reconocimiento como personalidad destacada del deporte fue valorado como un gesto significativo hacia quienes construyen, desde los clubes y el trabajo cotidiano, la cultura deportiva de Paraná.

