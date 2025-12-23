Luciano Biondi tras ganar el Olimpia de Plata: “Es un premio que te reconozcan como uno de los mejores del país”

Este lunes se entregaron los Premios Olimpia, una distinción que fue brindada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los mejores deportistas por disciplina. Paraná estuvo muy bien representada con dos ganadores: Carmelo Retamar, en Bochas; y Luciano Biondi, en softbol. Este último, a menos de 24 horas del gran día, visitó el programa Buenas Noches, que se emite por Elonce, para hablar al respecto.

Primero brindó sus sensaciones del gran hecho tras el Olimpia de Plata: “Con mi edad, es algo muy raro porque teniendo tantos buenos jugadores, y muchos más grandes, me sorprendió”.

Foto: Elonce.

Con tan solo 22 años, ya estar en la terna es un punto positivo para la carrera del entrerriano: “Ya es un premio mayor que te reconozcan como uno de los mejores del país. Sea cual sea el resultado, estaba contento y tranquilo porque sabía que había hecho todo lo posible para que la selección y mi equipo gane”.

No es algo ajeno para la familia, sino que su padre en el año 2002 consiguió la misma proeza: “Sé que pasó entre algunos hermanos (que lo ganaron al Olimpia de Plata en softbol), pero no de padre e hijo”. Lo va a tener dentro de su pieza en un estante.

Foto: Elonce.

Sobre su día a día para perfeccionarse en la disciplina, Biondi detalló: “Entreno en el gimnasio y técnico en doble turno, a lo mejor seis horas por día, más el club a la noche, jugar partido los martes y jueves a la noche. Es esfuerzo y después todo llega”. También el mérito es dejar de lado las salidas sociales, como a boliches bailables o festejos de cumpleaños para lograr competir al mayor nivel tanto en clubes como en la selección.

Yendo a su experiencia en Canadá, compartió a Elonce: “La temporada dura tres meses más o menos, desde principio de junio hasta agosto y son diez torneos. Solamente tenemos un fin de semana libre y creo que los mejores rankeados clasifican al ISC, que es el Mundial de Clubes. Ahí se define todo”.

Foto: Elonce.

Por último, sus objetivos para el futuro son “ganar otro Olimpia de Plata, salir campeón mundial y seguir mejorando personalmente porque los pequeños detalles hacen a los grandes jugadores”.