Política

La CGT planifica un paro general en rechazo a la Reforma Laboral

14 de Febrero de 2026
La CGT planifica un paro general para la próxima semana en señal de rechazo a la Reforma Laboral que comenzará a debatirse en la Cámara de Diputados, luego de haber obtenido media sanción en el Senado. La definición podría surgir este lunes, cuando la cúpula directiva de la central obrera mantenga una reunión clave para analizar los pasos a seguir frente al avance del proyecto impulsado por el Gobierno nacional.

 

 

El encuentro fue adelantado ante la presión de distintos sectores sindicales que reclaman una respuesta contundente. La reunión se realizará de manera virtual desde las 16 y contará con la participación de los cotitulares de la central: Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguro) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio).

 

Según trascendió, el clima interno es de fuerte malestar y varios dirigentes sostienen que ya no alcanza con movilizaciones o pronunciamientos públicos. En ese contexto, crece la posibilidad de convocar a una medida de fuerza nacional que coincida con el tratamiento del proyecto en la Cámara baja, previsto para el miércoles 18 o jueves 19.

 

Fuerte rechazo sindical al proyecto

 

Uno de los puntos que más preocupación genera entre los gremios es el que habilita la posibilidad de reducir el salario de los trabajadores entre un 25 y un 30 por ciento en caso de licencia médica. Desde distintos sectores consideran que esa modificación implicaría un retroceso en derechos adquiridos y una pérdida concreta del poder adquisitivo.

 

 

También generan rechazo los cambios vinculados a las indemnizaciones, la jornada laboral y el régimen de vacaciones. Para la conducción sindical, el conjunto de reformas configura un escenario de mayor flexibilidad laboral que, sostienen, perjudica a los trabajadores, remarcó Noticias Argentinas.

 

A esto se suma la regulación del derecho de huelga, que aparece como otro eje conflictivo. Dirigentes sindicales advierten que cualquier modificación en ese punto podría interpretarse como una limitación a la capacidad de protesta y negociación colectiva.

 

Reunión clave y posible fecha de paro

 

La decisión final dependerá del debate interno que se dé este lunes. Si prospera la postura más dura, la central obrera podría anunciar un paro general que coincida con el inicio del tratamiento parlamentario, en un intento de ejercer presión política sobre los legisladores.

