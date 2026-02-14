Tragedia en la Ruta 2: quién era el joven futbolista que murió en el choque frontal 

El comienzo del fin de semana extra largo de Carnaval quedó marcado por una tragedia en la Ruta 2. Un joven de 20 años murió tras un violento choque frontal entre dos camionetas a la altura del kilómetro 191, en jurisdicción de Castelli, en sentido hacia la ciudad de Mar del Plata.

La víctima fue identificada como Sebastián Traverso, futbolista amateur oriundo de la localidad bonaerense y reconocido por su paso por distintos clubes de la región.

Cómo fue el accidente

Según la información policial, el siniestro ocurrió cuando la camioneta Ford EcoSport que conducía Traverso perdió el control, cruzó el cantero central que divide ambos sentidos de circulación e impactó de frente contra una Toyota Hilux que se dirigía hacia la costa bonaerense con dos ocupantes a bordo.

Los tres involucrados fueron trasladados de urgencia al Hospital de Castelli. Allí los médicos confirmaron el fallecimiento del joven, mientras que los ocupantes de la Hilux recibieron asistencia por lesiones de distinta consideración.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de Castelli, personal de Aubasa y ambulancias del hospital zonal. Durante varias horas, la calzada permaneció reducida a un solo carril para facilitar las tareas de peritaje y garantizar la seguridad vial.

La causa fue caratulada como “homicidio culposo” y quedó bajo la órbita de la fiscalía de Castelli, a cargo de Bruno Hermosa, que investiga las circunstancias del hecho.

Quién era Sebastián Traverso

Traverso era un joven muy querido en la comunidad por su trayectoria futbolística. Se formó desde pequeño en el Independiente Fútbol Club, institución que lo despidió con un emotivo mensaje en redes sociales y suspendió sus actividades deportivas del fin de semana en señal de duelo.

También jugó en el Club Deportivo Castelli y tuvo pasos por divisiones juveniles de Estudiantes de La Plata, River Plate y Villa San Carlos, destacándose en torneos regionales organizados por la Liga Chascomunense.

Desde la Municipalidad de Castelli, encabezada por el intendente Francisco Echarren, también expresaron su pesar por la muerte del joven y enviaron

condolencias a su familia, amigos y allegados.