Jóvenes de Oro Verde dieron el salto y pasaron a jugar en Atlético Rafaela: “Es un cambio inmenso”

El fútbol formativo de Oro Verde suma un capítulo que ilusiona. Tres jóvenes surgidos en el club de la localidad entrerriana fueron cedidos a las divisiones inferiores de Atlético Rafaela y ya comenzaron su proceso de adaptación en la institución santafesina.

Se trata de Valentino Ocampo, categoría 2011; Lorenzo Milocco, categoría 2009; y Lucas Ruhl, también 2011. Los futbolistas iniciaron el viaje hace dos semanas y actualmente residen en la pensión del club, desde donde entrenan y continúan su formación deportiva y personal.

En diálogo con Elonce, Valentino recordó su recorrido desde pequeño en el club de su ciudad. “Jugué toda la vida acá en Oro Verde desde los cuatro años y se me dio la posibilidad de ir a jugar a otro equipo fuera de la provincia”, contó. El delantero explicó que la oportunidad surgió tras una prueba gestionada por el entorno familiar y el cuerpo técnico local, instancia que terminó confirmando su incorporación.

Un cambio que transforma la rutina

El paso a un club profesional implica mucho más que un traslado deportivo. Lorenzo describió el impacto que generó la noticia. “Es un cambio inmenso, cambias todo: la escuela, estar acá desde chiquito entrenando en el club e irte a vivir a otro lugar. Pero muy contento”, expresó.

El juvenil destacó que la adaptación en Rafaela fue positiva y que el grupo los recibió de buena manera. “En la pensión ya pudimos hacer varias amistades. Eso es lo bueno, que el grupo esté unido y que nos acepte”, señaló.

Ambos coincidieron en que la experiencia compartida les da fortaleza. Desde chicos jugaron juntos en el club y ahora vuelven a coincidir en una etapa clave. “De chiquitos jugábamos en el campito y pensar que ahora estamos en el mismo club, compartiendo la misma pensión y los mismos sueños, es una locura”, afirmó Lorenzo.

El respaldo familiar y el sueño de debutar

Detrás de este paso hay años de acompañamiento familiar. Lorenzo valoró especialmente el rol de sus padres. “Mi papá y mi mamá estuvieron siempre apoyándome desde que empecé a jugar. Mi papá es técnico de fútbol y para mí es lo mejor que me puede pasar entrenar con él”, sostuvo.

Valentino también destacó el apoyo en esta nueva etapa. “Mis viejos, mi hermana, toda mi familia y mis amigos siempre me apoyaron desde el principio”, afirmó.

Ambos tienen claro cuál es la meta final. “Creo que el sueño de todo jugador es debutar en Primera, aunque sea cinco minutos”, dijo Lorenzo, quien ya pudo asistir a un partido del plantel profesional en Rafaela. En el caso de Valentino, su categoría tendrá la posibilidad de participar como alcanzapelotas en partidos oficiales, una experiencia que los acerca al escenario que aspiran a ocupar.