Revelan cuál es la película más elegida en los cines en este Día de los Enamorados en Paraná

El Día de los Enamorados se vive este sábado 14 de febrero con múltiples propuestas en Paraná y el cine vuelve a posicionarse como uno de los planes clásicos para las parejas. Entre salidas gastronómicas y encuentros al aire libre, la opción de compartir una película en pantalla grande mantiene vigencia.

Elonce se acercó al Cine Círculo para conocer cómo viene la venta de entradas y cuál es el título que más interés genera en esta fecha. Juan Pablo Segovia, referente de la sala, confirmó que hay una clara preferencia entre el público.

“Casualmente por esta semana, por coincidir el fin de semana con el 14 de febrero, la película, una de las joyitas del fin de semana, es la nueva versión de Cumbre Borrascosas”, explicó. Y agregó que “hoy, justamente sábado, por ser el 14 de febrero, el día de los enamorados, te diría que es la película más elegida”.

Un clásico que se renueva cada 14 de febrero

La nueva adaptación del clásico romántico, protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi, se estrenó el jueves y tuvo buena concurrencia desde su llegada a cartelera. Sin embargo, la coincidencia con el Día de los Enamorados impulsó aún más la elección de ese título por parte de las parejas.

El cine fue decorado para la ocasión. Foto: Elonce.

Segovia indicó que la venta viene sostenida durante la jornada y que el cine fue especialmente ambientado para la fecha. “Ayer ya dejamos todo más o menos acondicionado. Para los que vengan, darle un poco de colorido al día”, señaló.

Además, quienes asistan a ver esa película recibirán un detalle especial. “Para los que vengan a Cumbre Borrascosas va a haber flores y bombones de regalo”, comentó.

Margot Robbie y Jacob Elordi son los protagonistas de la película más elegida. Foto: Redes.

El cine, una opción vigente

Más allá de esta fecha puntual, desde la sala destacaron que el movimiento viene siendo positivo y que el calendario de estrenos proyecta un año con títulos fuertes, especialmente en el segmento infantil.

Para este sábado 14 de febrero, el cine se suma así a la agenda de planes elegidos por las parejas en Paraná. En el Día de los Enamorados, compartir una historia romántica en la pantalla grande sigue siendo una alternativa vigente que combina tradición, actualidad y una experiencia distinta fuera de casa.