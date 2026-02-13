Paraná Bus Turístico ofrecerá recorridas especiales durante el fin de semana largo de Carnaval

El Paraná Bus Turístico volverá a ser protagonista durante este fin de semana largo de Carnaval con recorridas especiales que permitirán redescubrir los principales atractivos históricos y naturales de la capital entrerriana, en el marco de una amplia agenda cultural impulsada por la Municipalidad.

La propuesta se integra a una programación que combina festejos populares, ferias, música en vivo, experiencias gastronómicas y actividades al aire libre pensadas para vecinos y turistas. En ese contexto, el servicio guiado ofrecerá una mirada diferente sobre la identidad ribereña de la ciudad.

En diálogo con Elonce, la guía turística Carina Caminos brindó detalles sobre cómo serán las salidas, los horarios previstos y el espíritu de una iniciativa que busca fortalecer el sentido de pertenencia y el conocimiento del patrimonio local.

Recorrido histórico y natural por la ciudad

Caminos explicó que el servicio se desarrollará en articulación entre el gobierno municipal y el Empatur, el Ente Mixto de Turismo de Paraná.

“Este fin de semana vuelve a recorrer nuestras calles el Paraná Bus Turístico, en esta iniciativa que lleva adelante el gobierno municipal de la ciudad de Paraná, en conjunto con el Empatur, para que nuestros vecinos y quienes nos visitan puedan conocer puntos emblemáticos de nuestra ciudad”, señaló.

La guía detalló que el paseo tendrá una duración aproximada de dos horas y combinará historia, naturaleza y anécdotas locales. “Recorremos la parte histórica, la parte natural. Vamos contando también anécdotas, personajes que han estado en nuestra ciudad en un paseo con una duración de aproximadamente 2 horas, acompañados todo el tiempo por un guía que les va contando la historia de la ciudad en sí, en particular de los lugares emblemáticos por donde transitamos”, explicó.

Horarios y tarifas para el fin de semana largo

Durante el fin de semana largo de Carnaval, las salidas estarán organizadas desde Plaza de las Colectividades. Según precisó Caminos, el sábado y el martes el bus partirá a las 18:30 horas, mientras que el domingo y el lunes habrá dos horarios: 10:30 y 18:30.

En cuanto a los valores, informó que el costo será de 5.700 pesos para adultos, 4.800 para menores y 5.000 pesos para jubilados con carnet. En esta oportunidad, la recaudación será destinada a beneficio de la Asociación Exalumnos de la Escuela Normal José María Torres.

“La boletería se va a encontrar abierta prácticamente una hora antes del horario de salida”, indicó, y recomendó asistir con anticipación debido a que el ascenso es por orden de llegada. El colectivo cuenta con 56 butacas equipadas con sistema de audio para garantizar que todos los pasajeros puedan escuchar las explicaciones durante el recorrido.

Postales emblemáticas desde otra perspectiva

Consultada sobre los lugares que más sorprenden a los visitantes, Caminos destacó que la experiencia cambia la percepción cotidiana de la ciudad. “Vista desde arriba del bus cambia totalmente lo que uno está acostumbrado en la diaria a transitar por la ciudad”, afirmó.

Entre las postales más destacadas mencionó el Parque Urquiza, especialmente, en horario de atardecer, y edificios históricos como la Catedral Metropolitana, la Casa de Gobierno y la Municipalidad. “Visto desde arriba, tenés una perspectiva totalmente diferente y nos llama la atención a quienes transitamos la ciudad a diario”, sostuvo.

Continuidad del servicio y programa educativo

Más allá del fin de semana largo, el Paraná Bus Turístico continuará con salidas regulares los jueves y viernes, algunas de ellas gratuitas para vecinos paranaenses.

Además, con el inicio del ciclo escolar, el servicio estará disponible para instituciones públicas y privadas, en el marco del programa “Descubrí Paraná”. “Apuntamos a chicos de tercer grado a sexto grado con las salidas y va a ser todo vía mail para que las instituciones puedan pedir el paseo totalmente libre y gratuito”, explicó Caminos.

El objetivo, según señaló, es fomentar el conocimiento de la historia local y generar orgullo entre los estudiantes. “Apuntamos a la concientización de nuestros gurises para que conozcan la ciudad, su historia y estén orgullosos de esta hermosa ciudad donde vivimos”, agregó.

Cómo realizar consultas y reservas

Para solicitar información o gestionar salidas especiales, los interesados pueden comunicarse al correo paranabbusturístico@gmail.com. El servicio no está limitado a escuelas, sino que también está abierto a centros de jubilados y comisiones vecinales. “Estamos abiertos para recibir las consultas y poder concretar una salida en el bus turístico”, remarcó la guía.

De esta manera, el Paraná Bus Turístico se consolida como una propuesta central dentro del fin de semana largo de Carnaval, invitando a recorrer la ciudad en modo turista, redescubriendo su patrimonio histórico y natural desde una perspectiva diferente y accesible para toda la comunidad.