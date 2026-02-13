Paraná vivirá un fin de semana largo de Carnaval con propuestas para toda la familia

La Municipalidad invita a disfrutar de una agenda de actividades culturales, recreativas y turísticas en distintos puntos de la ciudad. La propuesta combina festejos populares, ferias, recorridos guiados, música en vivo, experiencias gastronómicas, actividades al aire libre y espacios pensados para todas las edades.

Entre las iniciativas destacadas se encuentran los Carnavales Oficiales en calle Maciá, una de las expresiones tradicionales de la ciudad, junto con la Feria de Carnaval en la Plaza de las Colectividades, que ofrecerá un punto de encuentro con emprendedores, artesanías y propuestas gastronómicas.

Durante estos días también se podrá participar de los recorridos pedestres Descubrí Paraná, una invitación a conocer la historia, los paisajes y el patrimonio urbano a través de caminatas guiadas por sectores emblemáticos como Plaza Sáenz Peña, Plaza Mansilla y el Parque Urquiza.

A su vez, el Paraná Bus Turístico permitirá recorrer los principales atractivos de la capital entrerriana con guías especializados y una mirada diferente sobre la identidad ribereña de la ciudad.

La agenda incluye, además, espectáculos musicales, encuentros de lectura y actividades en espacios culturales como el Centro Cultural Juan L. Ortiz, así como visitas al Museo de la Ciudad César Blas Pérez Colman, con entrada libre.

Se suman propuestas como el ciclo Sabores de las Ferias, que integra gastronomía y música en distintos espacios públicos, junto con actividades recreativas en la zona costera, como un picnic literario en el Balneario Thompson.

La Municipalidad de Paraná acompaña estas iniciativas con el objetivo de fortalecer el turismo, promover el acceso a la cultura y generar espacios de encuentro para la comunidad.

Para consultar la agenda completa hace click aquí