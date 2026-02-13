García desmintió el informe sobre la situación de OSER y lo calificó de operación política

La situación de OSER fue eje de una fuerte polémica luego de que el vicepresidente de la obra social de Entre Ríos, Ricardo García, desmintiera públicamente el informe presentado por el síndico Pablo Giampaolo y lo calificara como “una burda operación política”.

El documento había sido elevado al Poder Ejecutivo, a la Legislatura y al Tribunal de Cuentas, y generó cuestionamientos desde la actual conducción del organismo que lo criticó por la "manipulación de los datos fuera de contexto".

En diálogo con Elonce, García fue categórico: “No es un informe técnico, es una burda operación política, una manipulación malintencionada de datos que tiene errores tan graves que asustan”. El funcionario sostuvo que el escrito incluyó afirmaciones sin sustento contable y cuestionó la metodología empleada para arribar a determinadas conclusiones.

El vicepresidente remarcó que el único elemento formal sobre el cual pudo haberse basado el síndico fue el balance 2024. “Lo único certero que él tiene para informar y que lo plasma en este escrito es el balance 2024 de la obra social”, afirmó. Según explicó, ese balance reflejó la gestión anterior y dejó en evidencia “un déficit fuera de control, un pasivo millonario, imposible de revertir”.

Balance 2024 e intervención

García sostuvo que la primera parte del informe resultó correcta en cuanto describió el escenario financiero heredado. “La primera parte es excelente, impecable, es la que demuestra el manejo que había hecho el anterior directorio y justifica de manera sobrada la intervención”, expresó.

En ese sentido, consideró que los números del ejercicio 2024 respaldaron la decisión adoptada en su momento por el gobernador Rogelio Frigerio de intervenir la obra social. “Sin darse cuenta, deja plasmado el desastre del manejo de la economía en su momento y justifica sobradamente la intervención”, agregó.

Sin embargo, fue crítico con la segunda parte del documento. “Todo lo otro, como no está basado en ningún balance presentado ni ejercicio económico finalizado, forma parte de una operación política burda, sin sustento”, sostuvo García, quien insistió en que no existieron datos técnicos que avalaran las conclusiones difundidas.

Cuestionamientos técnicos

Uno de los principales ejes de la crítica estuvo vinculado al análisis del ejercicio 2025. El vicepresidente señaló que el balance correspondiente aún no se encontraba cerrado y que existía plazo legal hasta el 30 de abril de 2026 para su presentación ante el Tribunal de Cuentas.

“No puedo entender cómo llegó a una conclusión sobre el balance 2025 cuando el balance 2025 no está finalizado”, afirmó. Y añadió que el informe incurrió en errores metodológicos al “mezclar variables económicas con variables financieras”, algo que calificó como impropio de un profesional de las ciencias económicas.

Para García, el documento presentó datos “sobre un balance que todavía no está finalizado” y generó interpretaciones que, según dijo, no pudieron contrastarse con documentación cerrada ni aprobada.

Participación en el directorio y acceso a información

El vicepresidente también cuestionó que las observaciones no hubieran sido planteadas previamente en el ámbito institucional. “Desde que fue designado tuvo todas las puertas abiertas”, indicó. Explicó que, pese a no tener obligación legal, el síndico participó de todas las reuniones de directorio.

“Jamás expresó ningún llamado de atención, nunca hizo mención a cualquiera de las situaciones que quiso inventar después con la segunda parte de su informe”, aseguró García. Según precisó, en las actas de las reuniones no constaron intervenciones vinculadas con las irregularidades denunciadas públicamente.

Además, afirmó que se le ofrecieron recursos y facilidades para recorrer sedes y solicitar información. “Le abrimos las puertas, le brindamos información”, señaló, y agregó que la conducción se enteró del contenido del informe por los medios de comunicación y no por una presentación interna formal.

Evaluación de la conducta

Consultado sobre eventuales medidas, García confirmó que se analizará el accionar del síndico. “Nosotros vamos a evaluar su conducta. Es un hecho grave”, manifestó.

Aclaró, no obstante, que ello no implicó amenazas ni persecuciones. “Una de las obligaciones que tenemos es garantizar que todo el mundo cumpla la ley y que las conductas que estén por fuera de la ley tengan las consecuencias que correspondan”, expresó.

También sostuvo que el rol del síndico fue ejercer un control técnico y garantizar transparencia, no intervenir en disputas políticas. “Si quiere hacer política está en su derecho, lo que no tiene derecho es a utilizar el lugar de confianza para hacer política”, afirmó.

Defensa institucional

García enfatizó que OSER no podía naturalizar la difusión de datos que, a su entender, dañaron la imagen del organismo. “Manipular datos de manera malintencionada para dañar la imagen de la obra social es inaceptable”, sostuvo.

El vicepresidente reiteró que el balance 2024 evidenció un escenario complejo heredado, con un déficit significativo y pasivos importantes, pero aseguró que la actual conducción trabajó para ordenar la estructura financiera y administrativa.

“La obra social tiene tiempo hasta el 30 de abril de 2026 para presentar el balance 2025 como corresponde ante el Tribunal de Cuentas”, recordó, al tiempo que insistió en que cualquier evaluación debía basarse en datos oficiales, documentados y cerrados.

Repercusiones y continuidad

El informe elevado al Ejecutivo y a la Legislatura generó repercusiones políticas en la provincia. Desde la conducción de OSER señalaron que la discusión debía darse en el marco institucional y con fundamentos técnicos.

En el cierre de la entrevista, García agradeció el espacio y reafirmó la voluntad de continuar informando sobre la gestión. “Siempre a disposición”, expresó, y destacó la importancia de brindar claridad a los afiliados sobre la situación del organismo.

La controversia en torno a la situación de OSER continúa generando debate, mientras la conducción de la obra social anticipó que analizará internamente los pasos a seguir en relación con el informe cuestionado.