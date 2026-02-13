 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Finalizaron las colonias de verano para adolescentes en Paraná

Las colonias de verano Arenales, Pescadores y Yarará cerraron su temporada tras desarrollar propuestas recreativas y deportivas destinadas a adolescentes. La experiencia permitió ampliar el acceso a espacios de cuidado y recreación.

13 de Febrero de 2026
Colonias de vacaciones
Colonias de vacaciones

Las colonias de verano Arenales, Pescadores y Yarará cerraron su temporada tras desarrollar propuestas recreativas y deportivas destinadas a adolescentes. La experiencia permitió ampliar el acceso a espacios de cuidado y recreación.

Las colonias de verano Arenales, Pescadores y Yarará finalizaron sus actividades luego de una temporada en la que adolescentes participaron de propuestas recreativas, deportivas y de convivencia, pensadas para acompañar trayectorias y garantizar el derecho al juego y al disfrute del tiempo libre durante el receso escolar.

 

La iniciativa se desarrolló a partir de un trabajo interinstitucional que permitió ampliar oportunidades para adolescentes que, en muchos casos, no acceden a este tipo de espacios fuera del acompañamiento estatal. A lo largo de la temporada, las colonias ofrecieron ámbitos cuidados, con equipos profesionales, orientados al encuentro, la integración y el bienestar.

 

 

El desarrollo de las colonias fue impulsado por el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) junto a los clubes Rowing, Echagüe y Pescadores, y contó con la participación del Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo Humano y el Consejo General de Educación, además del acompañamiento de la Municipalidad de Paraná. Esta articulación permitió garantizar organización, cuidado y acompañamiento en cada una de las propuestas.

 

El trabajo conjunto entre el Estado y las instituciones deportivas fortaleció la experiencia y consolidó una línea de intervención que promueve espacios de recreación y contención para adolescentes, reafirmando la importancia de sostener políticas públicas que amplíen el acceso a derechos durante el verano.

 

Temas:

colonias de vacaciones colonias verano Paraná
