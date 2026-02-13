El dólar oficial subió $5 y cerró la semana en $1420

En el sector minorista, el dólar que se vende en el Banco Nación se ofrece a $1.420. Por su parte, en el sector informal, el dólar blue se movió en $1.440 y el cripto en $1.460,53.
El dólar oficial llega a la mitad de febrero en un contexto de bajas sostenidas: desde que arrancó el año, el tipo de cambio mayorista cae más de 4%. En este sentido, las bajas de los últimos días prolongaron la tendencia, ya que, pese al mal dato de inflación que se conoció el martes, la media sanción de la reforma laboral este miércoles fue bien recibida por el mercado. Se trata de una tendencia que convive la racha compradora del BCRA, que ya lleva acumulados casi u$s900 millones desde que comenzó febrero.
Es en este escenario que el dólar mayorista se vendió a $1.393,5 este viernes, una baja de $1,5 luego de que el jueves retrocediera 0,4% y perforara el umbral de los $1.400 por primera vez desde el 17 de noviembre. Así, acumula descensos de 2,7% en la semana. A su vez, la brecha contra el techo de la banda es de 13,7%, el nivel más alto desde el 7 de julio.
En el sector minorista, el dólar que se vende en el Banco Nación se ofrece a $1.420, mientras que el promedio que realiza el BCRA opera en $1.419,8. Por su parte, en el sector informal, el dólar blue se mueve en $1.440, mientras que el dólar cripto, que cotiza las 24 horas, opera a $1.460,53, según Bitso.
En el sector financiero, el dólar MEP opera en los $1.422,23, una suba de 0,3%. En la verede opuesta se encuentra el Contado con Liquidación (CCL), que se ubica en $1.470,96, un descenso de 0,7%. Al igual que el resto de las variantes del dólar, los tipos de cambio financieros promedian febrero con bajas generalizas, aunque de distinta intensidad: el MEP baja 2,6% y el CCL apenas 1,5%.
Mientras, en el sector de dólar futuro la mayoría de los tramos operan a la baja, con la excepción de julio y agosto. Para marzo, el mercado "pricea" un dólar mayorista a $1.447.
En este contexto, el Banco Central ayer extendió su racha de compras a 29 ruedas consecutivas al adquirir u$s141 millones. Asi, ya suma u$s573 millones comprados en la semana y u$s890 millones en lo que va del mes. Si a eso se le suma la cantidad de divisas que compró en lo que va del año, el monto asciende a u$s2.047 millones.
De todas maneras, las compras robustas de este jueves por parte de la autoridad monetaria no impactaron en las reservas brutas, que cayeron u$s251 millones hasta los u$s45.056 millones, ante el derrumbe del precio del oro (2,8%), y otros activos.