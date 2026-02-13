Aseguran que Marcelo Gallardo increpó al árbitro en el vestuario tras su expulsión

La derrota de River ante Argentinos Juniors dejó una escena que excedió lo futbolístico. Según trascendió este viernes, Marcelo Gallardo habría protagonizado un fuerte cruce con el árbitro Andrés Merlos en la zona de vestuarios del estadio Diego Armando Maradona, luego de haber sido expulsado durante el primer tiempo del encuentro.

El entrenador del conjunto de Núñez vio la tarjeta roja sobre el cierre de la primera etapa por aplaudir de manera irónica al juez, en un contexto de reiterados reclamos por decisiones arbitrales. La expulsión dejó al equipo sin su director técnico en el banco durante el complemento, en un partido que terminó con derrota.

Lo que se habría dicho en vestuarios

De acuerdo a lo informado por el periodista Ariel Senosiaín en DSports Radio, Marcelo Gallardo habría aguardado la llegada de Merlos a la zona interna del estadio para increparlo por su actuación. Según ese relato, el técnico le habría reprochado su desempeño en términos duros, a lo que el árbitro respondió en tono desafiante.

"Gallardo" Por su expulsión en el partido de River Plate ante Argentinos Juniors por el Torneo Apertura de Argentina. Qué mierda hacía el pelotudo. pic.twitter.com/rBJAaDbZ5w — Tendencias en el Mundo (@SoyTendencias) February 13, 2026

Siempre según la versión difundida por el mencionado periodista, el intercambio fue subiendo de tono y debió intervenir personal presente en el lugar para evitar que la discusión escalara. No existen registros audiovisuales del episodio, aunque testimonios citados en el mismo informe sostienen que hubo un fuerte cruce verbal.

Hasta el momento, no hubo comunicación oficial por parte de River ni del árbitro sobre lo ocurrido tras el encuentro.

Un contexto de tensión deportiva

La situación se dio en un momento complejo para el equipo dirigido por Marcelo Gallardo, que viene acumulando resultados adversos y cuestionamientos en torno a su funcionamiento. En el último tiempo, el entrenador también se ausentó en algunas conferencias de prensa posteriores a partidos oficiales.

El cruce con Merlos no sería el primer antecedente entre ambos. En 2022, luego de un partido por Copa Argentina, el técnico ya había manifestado públicamente críticas hacia el desempeño del árbitro, en declaraciones brindadas a TyC Sports.

El episodio ocurrido tras el partido ante Argentinos Juniors podría derivar en nuevas actuaciones disciplinarias si se formaliza algún informe oficial. Mientras tanto, la escena suma un nuevo capítulo a una semana marcada por la derrota y por la tensión que atraviesa al conjunto millonario.