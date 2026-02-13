La Primera Nacional vuelve este viernes y Patronato ya conoce cuándo debutará

La Primera Nacional regresa este viernes con el comienzo de una nueva temporada que promete extenderse hasta noviembre y volver a poner en juego el sueño del ascenso a la máxima categoría. Después de varios meses sin competencia oficial, los clubes de todo el país retoman la actividad con un torneo que mantiene su estructura general, aunque suma modificaciones en el calendario y en la forma de seguir los partidos.

El inicio formal del campeonato estará a cargo de San Miguel y Central Norte, que abrirán la primera jornada este viernes por la tarde. Desde allí comenzará un extenso camino para los 36 equipos participantes, que buscarán posicionarse en sus respectivas zonas con la mira puesta en la final por el primer ascenso y el tradicional Reducido que definirá el segundo boleto a la elite del fútbol argentino.

Un torneo largo y con nuevo esquema

La temporada 2026 de la Primera Nacional contará con dos zonas integradas por 18 equipos cada una. A lo largo del año, cada club disputará partidos frente a todos sus rivales de grupo y se incorporarán fechas interzonales, lo que extenderá la competencia respecto a la edición anterior.

El certamen mantiene el sistema que enfrentará a los líderes de cada zona en una final directa por el ascenso, mientras que el resto de los equipos mejor ubicados disputará instancias eliminatorias para definir el segundo lugar disponible en la máxima categoría. También habrá descensos para los últimos ubicados de cada grupo, lo que agrega tensión desde las primeras fechas.

Patronato ya finalizó su pretemporada.

Cómo se podrá ver el campeonato

Otra novedad fuerte para esta temporada será la transmisión de los encuentros. La Asociación del Fútbol Argentino confirmó que los partidos se podrán seguir mediante la aplicación LPF Play, plataforma que ofrecerá todos los encuentros del ascenso. El servicio será gratuito durante el primer mes y luego pasará a un sistema pago, aunque todavía no se informaron los valores de la suscripción.

La medida modifica los hábitos habituales de los hinchas, que deberán adaptarse a un esquema completamente digital para seguir a sus equipos durante el año.

El debut de Patronato y una parada exigente

En el caso de Patronato, el estreno llegará el domingo por la tarde en uno de los cruces más atractivos de la primera fecha. El conjunto entrerriano visitará a San Martín de Tucumán en La Ciudadela, un escenario históricamente complejo para cualquier visitante.

El encuentro marcará el inicio del camino del equipo rojinegro en una temporada en la que buscará volver a ser protagonista dentro de la Primera Nacional. Tras el largo receso, el desafío será encontrar rápido ritmo competitivo y sumar puntos en una divisional que cada año se vuelve más pareja y exigente.

Fixture

Viernes 13 de febrero

17.00: San Miguel vs. Central Norte

21.00: Atlético de Rafaela vs. Almagro

21.30: Godoy Cruz vs. Ciudad Bolívar

22.00: Gimnasia y Tiro vs. Colegiales

Sábado 14 de febrero

17.00: All Boys vs. Mitre

17.00: Morón vs. Defensores de Belgrano

17.00: San Telmo vs. Ferro

17.00: Acassuso vs. Chaco For Ever

18.00: Agropecuario vs. Maipú

19.00: Tristán Suárez vs. Temperley

20.00: Colón vs. Deportivo Madryn

Domingo 15 de febrero

17.00: Atlanta vs. Quilmes

17.00: Güemes vs. Nueva Chicago

17.00: Chacarita vs. San Martín (SJ)

17.30: Los Andes vs. Almirante Brown

19.00: Racing vs. Estudiantes (BA)

19.00: San Martín (T) vs. Patronato

Lunes 16 de febrero

17.00: Gimnasia (J) vs. Midland