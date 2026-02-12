Capibaras XV presentó su plantel para el Super Rugby Américas

REDACCIÓN ELONCE
Capibaras XV realizó la presentación oficial de su plantel y se prepara para competir en el Super Rugby Américas, el torneo profesional más importante del continente.
Con entusiasmo y grandes expectativas, Capibaras XV realizó la presentación oficial de su plantel para disputar el Super Rugby Américas, el certamen que reúne a franquicias de distintos países del continente y que representa un salto de calidad en el profesionalismo del rugby regional.
El acto contó con la presencia de jugadores, cuerpo técnico y allegados, en un clima cargado de emoción por el desafío que se avecina. Para muchos de los protagonistas, la posibilidad de competir en el Super Rugby Américas significa la concreción de un sueño largamente anhelado.
Lautaro Cipriani fue el primero en compartir sus sensaciones tras la presentación: “Las sensaciones son muy buenas y tengo una alegría tremenda que esto se haga realidad. Creo que las expectativas son muy buenas. De acá al finde que viene (espero) que sea todo muy lindo”.
Preparación intensa y salto al profesionalismo
El plantel se encuentra atravesando una etapa de alta exigencia física y táctica, con entrenamientos que marcan una diferencia respecto a otras competencias. Cipriani describió el nivel de preparación actual: “Los entrenamientos son muy intensos y a otro ritmo. Es un torneo más profesional en el que los chicos están entrenándose a fondo para ganarse su lugar en el equipo”.
La competencia demandará un rendimiento constante ante rivales de jerarquía internacional, por lo que el cuerpo técnico apuesta a consolidar un grupo sólido tanto en lo deportivo como en lo humano. La pretemporada fue breve, pero intensa, enfocada en afianzar sistemas de juego y fortalecer la cohesión del plantel.
Bruno Heit también expresó su orgullo por integrar la franquicia del Litoral: “Es un orgullo formar parte de un plantel así cerca de casa y en esta región. Tengo una felicidad gigante y un sueño cumplido. Estar cerca de casa no tiene precio”.
Orgullo regional y sueños cumplidos
La cercanía con el público y la posibilidad de representar a la región son aspectos que los jugadores valoran especialmente. Heit destacó la ansiedad previa al debut y la ilusión que genera el inicio del torneo: “Estamos con muchas ganas, ansiosos. Fue una pretemporada corta, pero a pleno. Tenemos muchas ganas de que llegue el 21 y después debutar acá en Paraná y Santa Fe”.
La localía en ciudades del Litoral refuerza el sentido de pertenencia de los integrantes de Capibaras XV, quienes ven en esta franquicia una oportunidad de crecimiento sin alejarse de su entorno. “Estar en el Litoral representando al club es algo que soñamos siempre, es para lo que vivimos como jugadores profesionales. Siempre estamos tratando de hacerlo de la mejor forma”, detalló Heit.
Mateo, otro de los jugadores del equipo, puso el acento en la dimensión personal de esta experiencia: “Es un orgullo enorme (pertenecer al equipo) y una alegría estar cerca de los amigos, de la familia y del club. En lo personal, es mi primera experiencia en una franquicia así que voy aprendiendo sobre la marcha”.