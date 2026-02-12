 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Werner sobre el campeonato: “Se viene un Turismo Carretera muy competitivo”

12 de Febrero de 2026
Werner se prepara para el arranque del TC.
Werner se prepara para el arranque del TC. Foto: (Redes).

En la antesala del comienzo del a temporada en El Calafate, el piloto paranaense Mariano Werner advirtió que “se viene un Turismo Carretera muy duro, muy competitivo, con mucha rivalidad y con dos marcas fuertes que se suman como son Mercedes Benz y BMW”.

Luego de un mal año, con muchos abandonos y varias complicaciones con su Ford Mustang, el entrerriano contó en qué basó el trabajo durante el receso. “Trabajamos mucho en todos los aspectos, pero fundamentalmente, en el tema motores”, confesó.

 

“El año pasado fue muy malo para nosotros y para que no nos vuelva a pasar redoblamos los esfuerzos. Ahora tenemos que demostrarlo en pista para darle lo mejor a los hinchas de Ford”, agregó en diálogo con el sitio de la ACTC.

 

Con respecto a lo que imagina del TC 2026, el representante de la ciudad de Paraná explicó: “Hubo leves cambios en el reglamento y eso nos lleva a empezar de cero. Se viene un Turismo Carretera muy duro, muy competitivo, con mucha rivalidad y con dos marcas fuertes que se suman como son Mercedes Benz y BMW”.

