Rifa solidaria para costear cirugía de cataratas de una periodista entrerriana

REDACCIÓN ELONCE
Una rifa solidaria busca reunir fondos para la cirugía de cataratas que necesita con urgencia la periodista Camila Gómez, quien enfrenta riesgo de ceguera total si no se opera en las próximas semanas.
Una rifa solidaria se puso en marcha en Paraná para reunir los fondos necesarios que permitan a la periodista Camila Gómez afrontar una cirugía de cataratas urgente. La intervención, programada para el 23 de febrero, es crucial para evitar la ceguera total, ya que se trata de su único ojo con visión, aunque actualmente muy comprometida.
“Es una rifa que comenzó como algo chiquito con emprendedores conocidos de Paraná: rotiserías, remeras sublimadas, kits escolares. Todo para empezar a costear la operación de cataratas que necesito en el ojo derecho, que es ojo único –el izquierdo ya está ciego-. (Este ojo) ya viene peleándola hace rato porque tiene toras patologías de base, que una de las más importantes es la retinopatía del prematuro. A partir de ahí, queda debilitado y desarrolla miopía, astigmatismo, glaucoma y lo más urgente son las cataratas. Lo único que veo son manchas de colores y todas mezcladas”, sostuvo en primer lugar la periodista Camila Gómez.
La rifa solidaria tiene un valor de 4.000 pesos por número y se sorteará el 21 de febrero en la Lotería nocturna de Entre Ríos. Los premios fueron donados por emprendedores locales y, con el correr de los días, se sumaron nuevos colaboradores que ampliaron la cantidad de obsequios.
Una cirugía urgente para evitar la ceguera total
La situación médica es delicada y el tiempo apremia. Gómez explicó que la operación no puede postergarse, ya que su visión se deteriora rápidamente. “Eso ha repercutido mucho y la posibilidad de hacer esta cirugía implica tener un tiempo más de vista al menos en el corto plazo. Si no se hace, la ceguera total va a llegar muy pronto, estamos hablando de semanas”, comentó sobre la urgencia.
La periodista convive desde su nacimiento con retinopatía del prematuro, una condición que debilitó progresivamente su visión. Con el paso del tiempo desarrolló otras patologías asociadas, como miopía, astigmatismo y glaucoma. Ahora, las cataratas representan la amenaza más inmediata y severa.
La operación tiene un costo total de 2.600.000 pesos y debe afrontarlo de manera particular. Aunque cuenta con Certificado de Discapacidad, actualmente no dispone de cobertura médica que cubra la intervención.
Solidaridad que crece en toda la provincia
En medio de la preocupación, la respuesta solidaria no tardó en llegar. “Por suerte la rifa ha tenido muy buena repercusión, se han sumado otros emprendimientos como premios y también la repercusión de la gente es increíble, de toda la provincia me escriben y me mandan sus buenos deseos o la colaboración. Compartiendo ya ayudan muchísimo así que estoy re contenta y agradecida”, sostuvo.
La comunicadora destacó que, además del aporte económico, la difusión en redes sociales y la cadena de mensajes de apoyo resultan fundamentales para alcanzar el objetivo. Actualmente resta reunir aproximadamente la mitad del monto necesario.
Sobre la situación administrativa que atraviesa, explicó: “Tengo el Certificado de Discapacidad, pero no tengo la posibilidad de tener la obra social ahora porque la Pensión No Contributiva está en trámite y por ende no se da de alta incluir Salud, que es la obra social que corresponde. Estoy tratando de agilizar ese tema, pero mientras tanto la cirugía la necesito ahora y falta alrededor de la mitad”, precisó Gómez.
Quienes deseen colaborar con la rifa solidaria pueden comunicarse al 343155093240 para adquirir un número. En un contexto económico complejo, la campaña se transformó en una red de apoyo que busca preservar lo más valioso: la posibilidad de seguir viendo.