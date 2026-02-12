El dólar oficial bajó y cerró el jueves cotizando a $1415

En el tramo minorista, el tipo de cambio oficial se ofrece a $1.415, marcando un retroceso de $5 respecto al miércoles, de acuerdo al Banco Nación. Asimismo, en el sector informal, el dólar blue se mueve en los $1.440.
El dólar oficial promedia una semana marcada por la baja sostenida del tipo de cambio, con un descenso que supera el 3% durante las últimas cinco ruedas y en su nivel más bajo desde mediados de noviembre, de la mano, entre otros motivos, de la media sanción de la reforma laboral que impulsa el oficialismo. En paralelo, el BCRA prolonga su racha compradora, hilvanando 28 ruedas consecutivas adquiriendo divisas.
Se supo que el tipo de cambio mayorista ayer cayó 0,4% y acumula un retroceso de 3,3% en las últimas cinco ruedas. De esta forma, su cotización hoy es de $1.395, un retroceso de $5 respecto al cierre de ayer.
De esa manera, se mueve su nivel más bajo en términos nominales desde el 17 de noviembre. Además, amplió su distancia frente al techo de la banda hasta 13,5%, ya que este jueves es de $1.583,39.
En el tramo minorista, el tipo de cambio se ofrece a $1.415, un retroceso diario de $5, de acuerdo al Banco Nación, mientras que en el promedio diario que realiza el Banco Central esa cotización es de $1.418,59.
Asimismo, en el sector informal, el dólar blue se mueve en los $1.440, un incremento de $5, según el relevamiento de Ámbito por las cuevas de la city porteña. A su vez, el dólar cripto, que opera las 24, se vende a $1.463,40, según Bitso.
En el sector financiero, el dólar MEP baja 0,8% hasta $1.420,79, mientras el CCL lo hace a $1.464,96, un retroceso de 0,7%. Por su parte, en el mercado de dólar futuro las bajas son generalizadas, con descensos por encima del 1% en todos los tramos. Para marzo, se espera un dólar a 1.442.
El BCRA tuvo su mejor rueda del año este miércoles al comprar u$s214 millones, casi 40% del volumen operado, según estimaciones de Portfolio Personal Inversores (PPI). Así, la autoridad monetaria extendió su racha compradora a 28 ruedas consecutivas, acumulando u$s749 millones en lo que va de febrero y u$s1.910 millones en el año.