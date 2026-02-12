Diputados debate la Reforma Penal Juvenil, que propone bajar la edad de imputabilidad a 14 años

La Cámara de Diputados sesiona para tratar un proyecto central para la agenda legislativa del Gobierno nacional: la reforma del régimen penal juvenil, que propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.
Diputados debate en el Congreso la Ley Penal Juvenil. La iniciativa propone reducir la edad de imputabilidad a 14 años. La propuesta alinea la legislación nacional con la tendencia de algunos países de la región. Al mismo tiempo, genera un amplio debate legislativo y social.
El proyecto tendría el apoyo de los diputados de La Libertad Avanza, pero también del PRO, de una parte de la UCR y de los bloque provinciales. Incluso, los diputados del Frente Renovador, dentro de Unión por la Patria votarán a favor del proyecto que impulsa el Gobierno de Javier Milei.
Con 130 diputados presentes, pasadas las 11 se dio inicio a la sesión en el recinto.
La diputada cordobesa de La Libertad Avanza, Laura Rodríguez Machado, tuvo la primera palabra en el debate por la baja de imputabilidad. Puso hincapié en llevar estándares modernos a una ley actual "obsoleta".
"Ante la menor duda, nosotros establecemos que se opte por el menor y que la privación de la libertad sea de ultima ratio, la última pena que establezca el juez", detalló en cuanto al proyecto de ley del oficialismo.
La diputada de Unión por la Patria, Victoria Tolosa Paz habló de una ley actual "vetusta y regresiva". Sin embargo, llamó al proyecto del oficialismo un "mamarracho jurídico". "Le puede servir para una campaña electoral pero se aleja de lo que tenemos que hacer", añadió.
Según Tolosa Paz, esta ley sería ineficiente para el sistema judicial y no resuelve la conflictividad adolescente. "Acaban de traer un pésimo proyecto, no van a resolver el problema", sentenció, al mismo tiempo que pidió por "más seriedad y menos marketing".
El diputado peronista hizo foco en la cuestión preventiva, reclamando al Gobierno por no poner el articulado acciones relativas a la educación, la integración, los clubes y demás aspectos que hacen a la vida en sociedad de los menores de edad. Al mismo tiempo, mencionó que la cuestión presupuestaria está redactada de "forma tramposa", ya que, en su opinión, el Estado Nacional está dejando de lado su responsabilidad en esa aspecto para financiar el sistema en las provincias.
La diputada Zigarán, de Provincias Unidas, dio a entender en su exposición que, en el debate en comisiones, no se tuvieron en cuenta los aportes de los diputados incorporados en 2025 de igual manera que a los aportes de los ditados más antiguos del recinto. "No solo necesitamos un Régimen Penal Juvenil, sino también leyes complementarias que hagan que los chicos no lleguen a la comisión de actos delictivos", agregó en referencia al proyecto de ley en tratamiento.
Desde el Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad, Myriam Bregman dijo que lo que se trata es un proyecto "a contrapelo" de la realidad de los niños en el mundo. A continuación comenzó a citar ejemplos de safaris de caza humana en la Guerra de los Balcanes o los archivos del caso Epstein. "En ese contexto acá se les ocurre tratar la baja de edad de imputabilidad", agregó.
"¿Delito de diputado, pena de diputado para Espert?" preguntó irónicamente Bregman en referencia a la frase popularizada por Bullrich que dice "delito de adulto, pena de adulto". Tampoco dejó pasar la oportunidad de ir contra el peronismo, a quienes les recordó que "en el ´54 el peronismo subió la edad de imputabilidad". Al oficialismo y el peronismo les atribuyó una "demagogia punitiva". " Van a quedar en la Historia, pero en el lugar del basurero", finalizó.