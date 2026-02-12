Joaquín Benegas Lynch aseguró que la reforma laboral busca establecer “reglas claras”

Luego de la media sanción obtenida en el Senado, el senador entrerriano Joaquín Benegas Lynch se pronunció públicamente sobre la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional y defendió el alcance de la iniciativa. La norma fue aprobada tras una extensa sesión extraordinaria que se prolongó por más de 15 horas y reunió 42 votos afirmativos sobre 72 presentes.

En diálogo con Elonce, Joaquín Benegas Lynch calificó la votación como “un triunfo de los argentinos” y consideró que la modernización laboral busca establecer “un marco de reglas claras para el empleador y para el empleado”. Según explicó, la propuesta intenta superar lo que definió como un esquema de confrontación entre partes que, a su entender, “son socios naturales”.

“Se necesitan para poder generar valor y riqueza. Lo único que piden es que el Estado les saque el pie de encima y que haya previsibilidad”, expresó.

Los puntos que destacó el senador

Durante la entrevista, Joaquín Benegas Lynch hizo foco en algunos artículos que, según sostuvo, representan beneficios concretos. Entre ellos mencionó el sistema de banco de horas, que permitiría acordar esquemas flexibles de jornada laboral.

“Si alguien trabaja ocho horas por día y quiere hacer diez un día y seis al siguiente, o concentrar su carga semanal, eso debe ser consensuado y posible sin generar contingencias judiciales”, explicó.

Joaquín Benegas Lynch habló con Elonce.

También señaló cambios vinculados al fraccionamiento de vacaciones y defendió el espíritu general del proyecto al sostener que busca reducir la informalidad laboral. “Tenemos cerca del 50% de la masa laboral en negro. Esto genera incentivos para que el empleador incorpore trabajadores y los registre”, afirmó.

Reforma dentro de un esquema más amplio

El legislador sostuvo que la reforma no puede analizarse de manera aislada, sino como parte de un conjunto de medidas económicas. En ese sentido, vinculó la iniciativa con el equilibrio fiscal y la reducción del gasto público.

“Es un engranaje más dentro de una transformación profunda. Si no generamos crecimiento económico, ninguna reforma laboral por sí sola va a crear empleo”, cerró.