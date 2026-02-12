Reforma laboral: uno por uno, cómo votaron los senadores

Reforma laboral: uno por uno, cómo votaron los senadores en el Senado de la Nación, donde el proyecto impulsado por el Gobierno de Javier Milei obtuvo media sanción con 42 votos a favor y 30 en contra, sin abstenciones.

La votación se produjo tras una sesión maratónica que culminó en la madrugada y superó el umbral de 37 votos necesarios para aprobar la iniciativa en general. El texto será girado ahora a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo buscará su sanción definitiva durante el período de sesiones extraordinarias.

El objetivo del Ejecutivo es que la norma pueda ser incluida por el Presidente en su discurso de Apertura de Sesiones Legislativas, previsto para el 1° de marzo.

Cómo se conformó la mayoría

Según se informó, el oficialismo logró alinear a su bloque de La Libertad Avanza y conformó una coalición heterogénea con el apoyo del PRO, la mayoría de la UCR y bloques provinciales como el Frente Renovador de la Concordia y Unidad Federal.

El bloque del “Sí” reunió a libertarios, macristas, radicales y peronistas disidentes.

Reforma laboral

Votos afirmativos (42)

• La Libertad Avanza: Bartolomé Abdala, Romina Almeida, Ivanna Arrascaeta, Ezequiel Atauche, Beatriz Ávila, Vilma Bedia, Joaquín Benegas Lynch, Patricia Bullrich, Mario Cervi, Agustín Coto, Enzo Fullone, Gonzalo Guzmán Coraita, Nadia Márquez, Agustín Monteverde, Bruno Olivera Lucero, María Emilia Orozco, Juan Carlos Pagotto y Francisco Paoltroni.

• PRO: Andrea Marcela Cristina, Enrique Goerling Lara, María Victoria Huala y Carmen Álvarez Rivero.

• UCR: Maximiliano Abad, Flavio Fama, Eduardo Galaretto, Mariana Juri, Daniel Kroneberger, Carolina Losada, Silvana Schneider, Rodolfo Suárez, Mercedes Valenzuela y Eduardo Vischi.

• Bloques provinciales y otros: Carlos Arce (Frente Renovador de la Concordia), Sonia Rojas Decut (FR), Julieta Corroza (Neuquén), Luis Juez (Frente Cívico), Flavia Royón (Salta) y Edith Terenzi (Chubut).

• Peronismo Federal / disidentes: Carlos Mauricio Espínola (Provincias Unidas), Alejandra Vigo (Provincias Unidas) y María Belén Monte De Oca.

El rechazo encabezado por Unión por la Patria

El rechazo fue liderado por el bloque Unión por la Patria, acompañado por sectores provinciales patagónicos y del norte.

Votos negativos (30)

• Unión por la Patria (UxP): Adán Bahl, Daniel Bensusán, Jorge Capitanich, Lucía Corpacci, Eduardo “Wado” de Pedro, Juliana Di Tullio, Anabel Fernández Sagasti, María Celeste Giménez Navarro, María Teresa González, Alicia Kirchner, Marcelo Lewandowski, Carlos Linares, Cándida López, María Florencia López, Juan Luis Manzur, Ana Inés Marks, José Mayans, Mariano Recalde, Martín Soria y Sergio Uñac.

• Convicción Federal: Guillermo Andrada, Sandra Mendoza, María Carolina Moisés, Jesús Fernando Rejal y Fernando Salino, consignó NA.

• Moveré por Santa Cruz: José María Carambia y Natalia Gadano.

• Otros: Gerardo Zamora (Frente Cívico por Santiago), Elia Moreno y José Emilio Neder.

La reforma laboral constituye uno de los proyectos centrales del Gobierno nacional en materia económica y de empleo. Con la media sanción obtenida en el Senado, el debate se trasladará ahora a Diputados, donde se definirá su aprobación final.