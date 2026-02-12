Un jubilado que cobra la mínima ganó casi 6 mil millones de pesos en el Loto Plus y busca cumplir un sueño

Este lunes, un jubilado que jugaba al Loto Plus desde hace 30 años, tuvo su golpe de suerte al ganar una cifra récord de $5.707.768.415,73. La noticia se dio a conocer este miércoles, y rápidamente se convirtió en uno de los temas más comentados en Mendoza. El hombre, que prefiere mantenerse en el anonimato, realizó una apuesta de $3.000 en la agencia "Los Carris", ubicada en Godoy Cruz. Según el agenciero, el jubilado había jugado varias veces en el pasado, pero esta vez los números 00, 05, 11, 13, 26 y 30 lo llevaron a un premio histórico.

El sorteo del Loto Plus, organizado por Lotería de la Ciudad, le otorgó al afortunado mendocino un total de $1.902.589.471,91, con un adicional por el "número plus por tradicional" de $3.805.178.943,82. Así, la suma final, antes de impuestos, alcanzó los 5.700 millones de pesos. Este premio lo convierte en el ganador de un pozo único en el país, ya que fue la única persona que acertó todos los números en el sorteo.

Un sueño cumplido: el jubilado busca la casa propia

Con esta inesperada fortuna, el jubilado ya comenzó a gestionar el cobro del premio en el Instituto Provincial de Juegos y Casinos. Desde este organismo, prefirieron mantener en secreto su identidad, pero confirmaron que este es el premio más grande registrado en Mendoza en los últimos años. "Es récord en los últimos años porque una sola persona se quedó con el pozo completo", comentaron a Clarín desde Lotería de la Ciudad. Informaron que es un jubilado que alquila que por fin podrá cumplir el sueño de la casa propia.

El agenciero, quien se mostró sorprendido por la noticia, relató que el martes a la mañana recibió la llamada del Instituto Provincial, informándole que el jubilado ya había reclamado su premio. Aunque no recibió detalles sobre la identidad del ganador, se le mencionó que se trataba de una persona que realmente "lo necesita", lo que añadió un toque humano a la historia de este afortunado mendocino.

El agenciero y el destino del premio

Por su parte, la agencia "Los Carris" se quedará con el 2% del premio total, es decir, 114 millones de pesos. Además, ARCA, el organismo encargado de los impuestos, descontará un 27,9% de la ganancia, lo que equivale a $1.541.097.472,25. Esto significa que, tras las deducciones impositivas, el jubilado recibirá alrededor de $3,7 millones, una suma aún considerable que, sumada a su nuevo hogar, cambiará su vida para siempre.

El miércoles siguiente, la cuenta del Loto Plus se reinició, con un pozo inicial de $23.526.000.000 para el próximo sorteo. Mientras tanto, el jubilado mendocino disfruta de la noticia de que, por fin, podrá dejar de alquilar y cumplir su sueño de tener una casa propia, tras una vida de esfuerzo y espera.