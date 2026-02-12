Cámara de Diputados de Entre Ríos: se definieron autoridades

Este miércoles 11 de enero, la Cámara de Diputados de Entre Ríos celebró su sesión preparatoria para el inicio del 147º período legislativo, donde se definieron las autoridades del cuerpo para este nuevo ciclo. La sesión estuvo marcada por la reelección de Gustavo Hein como presidente de la Cámara, un cargo que ocupará nuevamente tras recibir el respaldo unánime de sus pares. Durante la votación nominal, Hein expresó su agradecimiento a los legisladores, a sus asesores y a los trabajadores de la cámara, subrayando la importancia del trabajo conjunto para llevar adelante las tareas legislativas. "Agradezco a cada diputado, a sus asesores y a cada uno de los trabajadores que con su empeño garantizan el trabajo de esta Cámara", afirmó el presidente reelecto, quien se mostró confiado en los proyectos que se abordarán en este nuevo período.

Renovación de autoridades en la vicepresidencia

El miércoles también trajo consigo una renovación importante en las vicepresidencias de la Cámara. La diputada Carola Laner asumió la vicepresidencia 1º, ocupando el lugar dejado por Gabriela Lena, quien ya no continuará en el cargo. En tanto, la vicepresidencia 2º, cargo de gran relevancia en la conducción del cuerpo, continuará bajo la responsabilidad del diputado Juan José Bahillo, representante de la primera minoría (Más para Entre Ríos). Ambas votaciones fueron aprobadas por unanimidad, y una vez finalizada la votación nominal, las autoridades juraron sus cargos conforme a lo establecido por la Constitución de Entre Ríos y el Reglamento de la Cámara de Diputados.

Definición de autoridades de los bloques políticos

Además de la elección de las principales autoridades, la sesión preparatoria también permitió definir la composición de los bloques políticos en la Cámara Baja. Bruno Sarubi fue confirmado como presidente del Bloque Juntos por Entre Ríos, sucediendo a Marcelo López. La diputada Noelia Taborda asumió la vicepresidencia de este bloque, reemplazando a Carolina Streitenberger. Por su parte, en el bloque Más para Entre Ríos se ratificó la conducción de Laura Stratta, mientras que en el bloque La Libertad Avanza, Roque Fleitas continuará al frente. Los monobloques Partido Conservador Popular, La Libertad Entre Ríos y Fe y Libertad mantuvieron su estructura intacta, sin modificaciones en sus liderazgos.

Nuevo calendario de sesiones y modalidades de trabajo

Finalmente, la sesión preparatoria aprobó una nueva modalidad de trabajo para las sesiones legislativas, que se celebrarán quincenalmente a partir del 24 de febrero. Las sesiones se realizarán los martes a las 18 horas, y los miércoles y jueves a las 11.