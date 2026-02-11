 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Política Educación

Destacan la importancia del transporte escolar rural para más de 10.000 estudiantes

El director del Instituto Becario, Mariano Berdiñas, mantuvo una reunión de trabajo con el presidente del Consejo General de Educación (CGE), Carlos Cuenca. Abordaron diferentes programas para seguir trabajando en conjunto.

11 de Febrero de 2026
Reunión de autoridades de Educación.
Reunión de autoridades de Educación. Foto: (CGE).

El director del Instituto Becario, Mariano Berdiñas, mantuvo una reunión de trabajo con el presidente del Consejo General de Educación (CGE), Carlos Cuenca. Abordaron diferentes programas para seguir trabajando en conjunto.

El director del Instituto Becario, Mariano Berdiñas, mantuvo una reunión de trabajo con el presidente del Consejo General de Educación (CGE), Carlos Cuenca. Abordaron diferentes programas para seguir trabajando en conjunto. También participó del encuentro el secretario de Transporte de Entre Ríos, Aníbal Steren.

 

En la Casa Central del organismo, las autoridades provinciales realizaron una recorrida por las distintas áreas del Instituto, dialogando con los trabajadores para interiorizarse sobre cómo se llevan adelante los distintos programas y servicios con que cuenta el Becario.

 

Allí, Berdiñas, Cuenca y Steren abordaron el trabajo mancomunado que se realiza para que el transporte escolar rural asegure la trayectoria escolar a más de 10.500 estudiantes de zonas rurales y periurbanas.

El titular del CGE subrayó como "positiva" la reunión. Cuenca valoró el encuentro "para aunar criterios, conocer mejor el funcionamiento general y seguir realizando una tarea eficiente".

 

"Con Mariano (Berdiñas) hicimos hincapié en el esfuerzo que realiza el Estado provincial. Como nos pide nuestro gobernador, Rogelio Frigerio, trabajamos para garantizar que todos nuestros chicos estén en las aulas de nuestras escuelas".

Finalmente, Cuenca dijo: "Hablamos la importancia de las becas que impulsa el Instituto; y ya comenzamos a trazar nuevos objetivos con la mirada puesta en lo que será nuestro calendario 2026".

Temas:

Consejo General de Educación Entre Ríos transporte
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso