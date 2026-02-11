 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Política Presencia de 16 legisladores

La Cámara de Senadores de la provincia realizó su sesión preparatoria

La Cámara de Senadores de Entre Ríos celebró este miércoles la sesión preparatoria. Se designaron a las autoridades del Cuerpo para el 147º Período de Sesiones Ordinarias y, además, se establecieron los días y horarios de sesión.

11 de Febrero de 2026
La Cámara de Senadores de Entre Ríos celebró este miércoles la sesión preparatoria correspondiente al 147º Período Legislativo, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 102º apartado 2º de la Constitución Provincial y el artículo 2º del reglamento del Honorable Senado.

 

La sesión fue presidida por la vicegobernadora y presidente de la Cámara, Alicia Aluani, y estuvo asistida por el secretario del Senado, Sergio Avero, y la prosecretaria, Sara Foletto.

Contó con la presencia de 16 legisladores y con quórum reglamentario. En este marco, el senador Rubén Dal Molín (Federación – Juntos por Entre Ríos) justificó la ausencia de su par, Gloria Cozzi (Concordia – Juntos por Entre Ríos).

La Bandera Nacional fue izada por el senador Marcelo Berthet (San Salvador – Juntos por Entre Ríos) y la Bandera de Entre Ríos, por el senador Rafael Cavagna (Nogoyá – Juntos por Entre Ríos).

 

Continuidad de las autoridades

 

Durante la jornada, los senadores votaron la continuidad de su par Rafael Cavagna como Vicepresidente 1º de la Cámara, así como la de Juan Diego Conti (Tala – Más para Entre Ríos) en el cargo de Vicepresidente 2º.

Asimismo, se estableció que las sesiones se realizarán los martes a las 18hs, los miércoles a las 13hs y los jueves a las 11hs, semana de por medio.

 

Sobre las designaciones

 

En relación con las designaciones, el senador Cavagna expresó su agradecimiento a sus pares por haber sido electo nuevamente como Vicepresidente primero de la Cámara y reafirmó “el compromiso de trabajar cuando la función lo demande, de manera institucional y correcta, pensando en el bien de todos los entrerrianos”.

 

Por su parte, el senador Conti destacó que se trata de “un año con mucho desafío” y remarcó que estarán “siempre apostando al crecimiento y al desarrollo de nuestra provincia. Y desde el lugar que me toque, aportaré para eso”.

Temas:

Senado Entre Ríos autoridades
