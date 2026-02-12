Video: robaron una moto que estaba frente a una casa y la dejaron en un camino rural

Dos delincuentes sustrajeron una motocicleta que estaba estacionada frente a una vivienda en horas de la siesta en Crespo. El rodado fue encontrado abandonado horas más tarde en el camino hacia Libertador San Martín.
El hecho ocurrió alrededor de las 14:55 en calle Sarmiento al 2.058, entre Pringles y Avellaneda, cuando dos sujetos que se movilizaban en otra motocicleta sustrajeron una Moto Rouser de color gris oscuro que se encontraba estacionada sobre la vereda de una vivienda.
De acuerdo a lo informado, los delincuentes actuaron con rapidez y se dieron a la fuga tras apoderarse del rodado, en un horario en el que la circulación de personas en la zona era reducida.
El robo quedó filmado
El accionar fue registrado por cámaras de seguridad de un vecino del sector, cuyas imágenes serán incorporadas a la investigación que se inició tras la denuncia del propietario.
Luego de advertir el faltante del vehículo, el damnificado radicó la correspondiente denuncia policial. En ese marco, se dio intervención a la Guardia Urbana Municipal, que trabajó de manera conjunta con personal de la comisaría local para intentar esclarecer el hecho.
Las tareas incluyeron la revisión de registros fílmicos y recorridas por distintos sectores de la ciudad y zonas aledañas.
Hallazgo del rodado
Horas más tarde, desde la dependencia policial confirmaron que la motocicleta fue encontrada abandonada en el camino que conduce hacia Libertador San Martín.
El rodado presentaba signos de haber sido trasladado y dejado en ese sector, aunque no trascendieron detalles sobre posibles daños, informó Paralelo 32.
La investigación continúa para identificar a los autores del hecho, quienes quedaron registrados en las cámaras de seguridad. El caso fue informado por el medio local Paralelo 32 y permanece bajo análisis de las autoridades competentes.