Tiroteo en inmediaciones del CAE: comisario detalló qué pasó y quién efectuó los disparos

Un tiroteo en inmediaciones de una de la sedes del CAE, generó fuerte preocupación en la zona de Villa Almendral, en Paraná, luego de que se escucharan detonaciones de arma de fuego, a pocos metros de la sede del Plumín del Club Atlético Estudiantes, donde entrenaban jugadoras de hockey infantil. El episodio ocurrió durante un procedimiento policial que culminó con la detención de un hombre de 26 años acusado de tentativa de robo y otros delitos contra la propiedad.

Desde Comisaría Octava, el jefe de la dependencia, comisario Maximiliano Gerbazoni, explicó en detalle cómo se desarrolló el operativo. “Lo que sucedió fue lo siguiente: de recorrida prevencional estaba el móvil 144 de Comisaría 14 y le dan aviso de una situación de una tentativa de robo. Entonces, se pide colaboración porque el autor se estaba dando la fuga hacia Villa Almendral”, relató a Elonce.

El funcionario policial indicó que, ante ese aviso, personal de distintas jurisdicciones acudió rápidamente al lugar. “Cuando llegamos, observamos que el hombre ingresa al barrio y vuelve hacia el entubado, por lo que lo perseguimos de forma peatonal”, describió.

Las detonaciones y la aclaración oficial

Uno de los puntos que más inquietud generó, fue la versión sobre disparos en la zona. El comisario fue enfático al explicar que las detonaciones fueron realizadas por efectivos policiales con munición no letal. “El personal policial efectuó entre dos o tres detonaciones de posta de goma, al piso, al pasto, para disuadir al” sujeto que huía de los efectivos, afirmó a Elonce.

Gerbazoni aclaró que el sospechoso hizo caso omiso a la voz de alto, pero lograron darle alcance para detenerlo, "en una de las casas ubicadas sobre el entubado”, detalló el funcionario policial.

En ese sentido, el comisario buscó llevar tranquilidad a vecinos y a la comunidad deportiva: “Las detonaciones fueron efectuadas por el personal policial para disuadir al hombre. No fue nada más que eso. Estuve en el lugar y puedo asegurar que fue así”, remarcó ante Elonce.

El contexto en el club y la suspensión de actividades

El procedimiento se desarrolló a muy pocos metros de la cancha donde entrenaban jugadoras de hockey del Club Atlético Estudiantes. La cercanía entre el operativo y la actividad deportiva motivó la suspensión preventiva de las prácticas en la sede del Plumín.

Sobre esa situación, el jefe policial precisó la ubicación exacta: “Ellas estaban sobre Darwin y el hecho fue a la vuelta sobre calle Solana, digamos”. Según explicó, el sospechoso “agarró corriendo para el lado de la zona de casas que están entre el entubado y Solana y se fue camuflando o escondiendo hasta que el personal policial dio con el masculino”.

La aclaración resultó clave para descartar que se tratara de un enfrentamiento armado entre particulares. “Es netamente procedimiento policial, persiguiendo a una persona que cometió un hecho a pocos metros donde estaban las chicas jugando”, insistió Gerbazoni.

El hombre detenido. (PER).

Un detenido con antecedentes en varias jurisdicciones

En relación al perfil del detenido, el comisario indicó que se trata de un hombre de 26 años oriundo de Villa Almendral, conocido en el ámbito judicial. “Está sindicado en distintos hechos en parte de la ciudad, jurisdicción de la Comisaría Décima, en la Octava y jurisdicción de la comisaría 14. Es conocido dentro del ámbito penal y judicial”, sostuvo a Elonce.

Las acusaciones incluyen robos y daños registrados en distintos sectores de Paraná. Tras la aprehensión, se dio intervención a la fiscal de turno, quien dispuso el traslado del sospechoso a la alcaldía.

Durante el procedimiento también se registraron momentos de tensión con personas del entorno del detenido. “Gente que en principio no estaba a favor de la actitud de este muchacho, después cuando vio que se lo llevaba detenido el personal policial, vino en contra de los efectivos”, expresó Gerbazoni, aunque aclaró que la situación fue controlada.

Operativos y mensaje a la comunidad

Tras la detención, la Policía realizó recorridas preventivas en el sector para garantizar la tranquilidad en el barrio. “El procedimiento finalizó con la detención y el traslado a la alcaldía. Hemos hecho recorridas recientemente y está todo tranquilo”, afirmó el jefe de Comisaría Octava.

Además, reiteró su mensaje a la comunidad: “Quiero llevarle tranquilidad a la gente que esas detonaciones que ellos escucharon, fueron por el procedimiento policial. Nada más que eso”.

El episodio reabrió la preocupación por la seguridad en sectores residenciales cercanos a instituciones deportivas. Sin embargo, desde la fuerza policial insistieron en que el tiroteo cerca del CAE no fue producto de un intercambio de disparos entre delincuentes ni de un hecho aislado sin control, sino parte de un procedimiento legal ante una tentativa de robo.

De esta manera, la investigación quedó en manos de la Fiscalía, mientras el detenido permanece a disposición de la Justicia y continúan las actuaciones correspondientes por los distintos hechos que se le atribuyen en Paraná.