Le puso un cuchillo en el cuello a niño para robarle la bicicleta: “Si gritas, fuiste”

Un niño de 11 años fue víctima de un violento robo en Paraná cuando un hombre le apoyó un cuchillo en el cuello para quitarle la bicicleta. El hecho ocurrió en inmediaciones de calle Aníbal Vásquez, a una cuadra de la vivienda del menor, cuando había salido a encontrarse con amigos para andar en bicicleta.
Según relató su hermana en diálogo con Elonce, el nene fue hasta la esquina para buscar a un amigo con quien suele salir a pasear. Mientras esperaba en la puerta de la casa, un sujeto que había pasado previamente por el lugar regresó y lo sorprendió desde atrás.
“Mi hermano estaba golpeando las manos en la casa de un vecino cuando este hombre volvió, le apoyó un cuchillo en el cuello y le dijo que no gritara porque lo iba a cortar. Después se subió a la bicicleta y se fue”, contó.
La bicicleta, un esfuerzo familiar
La joven explicó que el rodado había sido adquirido con sacrificio por el padre del menor. “La bicicleta se la compró mi papá con mucho esfuerzo y todavía la está pagando. Eso es lo que más duele”, expresó.
El niño se encontraba solo al momento del asalto. “No había nadie alrededor que pudiera ayudarlo. El hombre pasó por detrás, llegó hasta la esquina y volvió. Fue directo hacia él”, relató.
Pese al miedo, el menor recordó las advertencias familiares. “Nosotros siempre le enseñamos que, ante una situación así, no se resista. Él hizo lo que tenía que hacer para cuidarse”, sostuvo su hermana.
La familia señaló que no es el primer hecho delictivo en la zona. “En noviembre y diciembre hubo robos en el barrio. Incluso se hizo una reunión con la Comisaría Cuarta y durante un tiempo hubo policías recorriendo y controlando”, recordó.
Hasta el momento no hubo novedades sobre el paradero de la bicicleta ni sobre la identidad del agresor. Trascendieron imágenes del presunto autor, un hombre de mediana edad que vestía gorra, musculosa blanca, bermuda y zapatillas claras.
“Lo material se recupera, el susto no”
La joven destacó que su hermano se encuentra bien físicamente, aunque atravesó un momento angustiante. “Gracias a Dios está bien, pero fue un susto enorme. Lo que vivió no se lo saca nadie”, expresó.
Y concluyó: “Más allá de lo material, lo que más nos duele es el momento que le hicieron pasar. Que a un nene le pongan un cuchillo en el cuello es algo que no debería vivir nadie”.