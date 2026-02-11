Las reservas alcanzaron el 90% para este fin de semana XXL: más ocupación hotelera y gasto diario

Este fin de semana largo, Entre Ríos se prepara para recibir a miles de turistas, con un nivel de reservas que ya alcanzó el 90% en promedio. Sebastián Bel, del Ente Mixto de Turismo de la provincia, destacó a Elonce que ciudades como Gualeguaychú, Gualeguay, Santa Elena, Concordia, y Hasemkamp, que celebran sus tradicionales carnavales, tienen sus reservas cerca del 100%. "Villa Elisa está en un 97%, mientras que Colón y Federación superan el 90%", explicó Bel, resaltando que este feriado de carnaval posiciona a Entre Ríos como la tercera provincia más convocante en el país.

Un verano con cifras positivas para el turismo

El balance de la temporada de verano también es positivo, con un crecimiento notable en comparación con el año pasado. En enero, la ocupación hotelera alcanzó un 70%, un buen número si se toma en cuenta la tendencia de los últimos años. "En cuanto al gasto diario, la primera quincena de enero registró $96.000, y a finales de mes superamos los $102.000", detalló Bel. Las estadísticas reflejan un aumento en la venta de entradas a los parques termales y en las fiestas populares.

El perfil del turista en Entre Ríos

Entre Ríos sigue siendo un destino elegido especialmente por familias, con más del 70% de los turistas provenientes del AMBA, CABA, Rosario, Santa Fe y Córdoba. En ciudades como Colón, Valle María y Concepción del Uruguay, se destaca también la presencia de turistas jóvenes, lo que representa el atractivo diverso que tiene la provincia para diferentes segmentos de visitantes. "Los municipios y el sector privado han hecho un excelente trabajo para que el turismo crezca, y la provincia sigue consolidándose como un destino turístico por excelencia", agregó Bel.