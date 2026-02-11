 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad En Entre Ríos

Las reservas alcanzaron el 90% para este fin de semana XXL: más ocupación hotelera y gasto diario

Con un promedio de reservas del 90%, Entre Ríos se posiciona como uno de los destinos más convocantes del país para este fin de semana largo, especialmente en ciudades carnavaleras.

11 de Febrero de 2026
Posiciona a Entre Ríos como la tercera más convocante del país.
Posiciona a Entre Ríos como la tercera más convocante del país.

REDACCIÓN ELONCE

Con un promedio de reservas del 90%, Entre Ríos se posiciona como uno de los destinos más convocantes del país para este fin de semana largo, especialmente en ciudades carnavaleras.

Este fin de semana largo, Entre Ríos se prepara para recibir a miles de turistas, con un nivel de reservas que ya alcanzó el 90% en promedio. Sebastián Bel, del Ente Mixto de Turismo de la provincia, destacó a Elonce que ciudades como Gualeguaychú, Gualeguay, Santa Elena, Concordia, y Hasemkamp, que celebran sus tradicionales carnavales, tienen sus reservas cerca del 100%. "Villa Elisa está en un 97%, mientras que Colón y Federación superan el 90%", explicó Bel, resaltando que este feriado de carnaval posiciona a Entre Ríos como la tercera provincia más convocante en el país.

Un verano con cifras positivas para el turismo

El balance de la temporada de verano también es positivo, con un crecimiento notable en comparación con el año pasado. En enero, la ocupación hotelera alcanzó un 70%, un buen número si se toma en cuenta la tendencia de los últimos años. "En cuanto al gasto diario, la primera quincena de enero registró $96.000, y a finales de mes superamos los $102.000", detalló Bel. Las estadísticas reflejan un aumento en la venta de entradas a los parques termales y en las fiestas populares.

El perfil del turista en Entre Ríos

Entre Ríos sigue siendo un destino elegido especialmente por familias, con más del 70% de los turistas provenientes del AMBA, CABA, Rosario, Santa Fe y Córdoba. En ciudades como Colón, Valle María y Concepción del Uruguay, se destaca también la presencia de turistas jóvenes, lo que representa el atractivo diverso que tiene la provincia para diferentes segmentos de visitantes. "Los municipios y el sector privado han hecho un excelente trabajo para que el turismo crezca, y la provincia sigue consolidándose como un destino turístico por excelencia", agregó Bel.

Temas:

Reservas ocupación hotelera fin de semana largo Fin de semana XXL Carnaval
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso