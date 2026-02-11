Encontraron un cuerpo flotando junto a una autopista en Buenos Aires

El cadáver fue advertido por un trabajador de Seguridad Vial en una laguna lindera al acceso. La Policía preservó la zona y aguardaba la intervención de rescatistas para retirarlo. Interviene la Fiscalía de turno.

El hallazgo de un cuerpo sin vida generó un operativo policial este miércoles por la mañana en las inmediaciones de la autopista Buenos Aires–La Plata, donde un trabajador de Seguridad Vial advirtió la presencia de una persona flotando en una laguna cercana al acceso y dio aviso inmediato a las autoridades.

El hecho ocurrió a la altura de la localidad de Ensenada, en un sector lindero a la subida del corredor vial. Tras el llamado, efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires se dirigieron al lugar para constatar la situación y preservar el área.

Cómo se produjo el hallazgo

Según informaron fuentes policiales, el operario detectó el cuerpo pasadas las 10 de la mañana mientras realizaba tareas habituales en la zona. Al acercarse, confirmó que se trataba de una persona flotando a pocos metros de la orilla y notificó a la comisaría con jurisdicción.

Al arribar, los uniformados verificaron que el cadáver correspondía a un hombre que se encontraba boca abajo y vestido. De acuerdo con los primeros datos, incluso conservaba el calzado colocado.

Cuerpo encontrado en la autopista.

La escena fue resguardada para permitir el trabajo de peritos y se solicitó la intervención de una división de rescate para retirar el cuerpo del agua y trasladarlo a la morgue judicial.

Intervención judicial

La investigación quedó en manos de la Fiscalía N° 8 de La Plata, a cargo del fiscal Martín Almirón, que ordenó las primeras diligencias para determinar la identidad de la víctima y establecer las circunstancias del fallecimiento.

Por el momento no se brindaron precisiones sobre las causas de la muerte, ya que será la autopsia la que permitirá esclarecer si existieron lesiones previas o algún otro elemento de interés para la causa.