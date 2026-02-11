Crimen de Emerí: desde Fiscalía aseguran que hay “pruebas contundentes” contras los acusados

La causa por el Crimen de Emerí sumó este miércoles un nuevo avance judicial con la prisión preventiva para el segundo detenido, quien quedó alojado en la Unidad Penal de Paraná mientras continúan las pericias y la recolección de pruebas. La decisión se tomó durante una audiencia en la que la Fiscalía expuso los elementos reunidos hasta el momento y argumentó el riesgo procesal.

El imputado, Lautaro Molaro, de 21 años, permanecerá detenido hasta el 6 de marzo, misma fecha en la que vence la medida cautelar que ya cumplía el primer acusado, Juan Pablo Sotelo. Ambos están señalados por su presunta participación en el homicidio ocurrido durante la madrugada del 4 de febrero, cuando el cuerpo de Luciano Emerí fue hallado calcinado dentro de un vehículo incendiado en un camino rural cercano a Cerrito.

Tras la audiencia, el fiscal Laureano Dato, a cargo de la investigación, brindó precisiones sobre el estado del expediente y los indicios que vinculan a los sospechosos.

Las pruebas de fiscalía

Dato sostuvo que el pedido de prisión preventiva se apoyó en distintos elementos recolectados por la Policía de Entre Ríos, especialmente por la División Homicidios. “La Policía Científica tiene elementos contundentes de evidencia que los indican tanto a Sotelo como a Molaro”, afirmó el fiscal, al justificar la solicitud de la medida.

Según explicó, uno de los puntos centrales fue el análisis de registros fílmicos. “Es fruto de una investigación que tiene que ver con horas de cámaras de videovigilancia del municipio de Cerrito, que están conectadas con la Policía”, detalló, y agregó que esos registros permitieron vincular los movimientos de los vehículos involucrados durante la madrugada del hecho.

Segundo acusado por el Crimen de Emerí. Foto: Elonce.

El funcionario señaló que, tras reconstruir el recorrido, se identificó un domicilio donde se detuvo la camioneta de uno de los acusados. A partir de ese dato, se logró ubicar a un testigo que consideró determinante. “Fue contundente”, remarcó.

El arma y los peritajes

Durante los allanamientos también se secuestró un arma de fuego en una propiedad lindera a la vivienda del segundo imputado. De acuerdo con Dato, el hallazgo se produjo en un terreno contiguo, cubierto de vegetación, donde los investigadores encontraron el elemento que ahora será sometido a pericias.

“Creemos que tiene correspondencia con el hallazgo de vainas servidas en distintos lugares”, indicó el fiscal, en referencia a los indicios balísticos que podrían vincular el arma con la escena del crimen.

Laureano Dato dio precisiones sobre la causa. Foto: Elonce.

Además, precisó que se incorporó material adicional de cámaras de seguridad y que aún resta analizar parte de esas imágenes para completar la secuencia de movimientos.

Lo que viene en la causa

Dato explicó que la prisión preventiva fue solicitada hasta el 6 de marzo porque todavía restan estudios clave, entre ellos pruebas de ADN para confirmar formalmente la identidad de la víctima. “Entendemos que es razonable este pedido y después la Fiscalía va a solicitar una medida de coerción quizás más severa”, adelantó.

Con estas actuaciones, la investigación por el Crimen de Emerí continúa sumando evidencia mientras la Justicia intenta reconstruir con precisión lo ocurrido aquella madrugada, en un caso que mantiene en vilo a la comunidad de Cerrito y a toda la región.