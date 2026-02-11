Franco Colapinto sufrió un inconveniente en su debut con el A526 de Alpine en Bahréin

Este miércoles, la Fórmula 1 dio comienzo a su primera semana de entrenamientos de pretemporada en el circuito de Sakhir, Bahréin, con la vista puesta en el inicio de la temporada 2024 el próximo 8 de marzo en el Gran Premio de Australia. Luego del shakedown en Barcelona a finales de enero, los equipos pusieron a prueba sus monoplazas en un escenario clave para la preparación de la nueva temporada. En ese contexto, el piloto argentino Franco Colapinto fue el encargado de pilotar el A526 de Alpine durante la sesión matutina.

Sin embargo, el debut de Colapinto en este primer día de entrenamientos estuvo marcado por un inconveniente mecánico que interrumpió su actividad en pista. Apenas transcurrida la primera hora y media de la jornada, el monoplaza del argentino quedó detenido en el ingreso de la horquilla de la curva 8 del trazado, obligando a los comisarios a sacar la bandera roja. El piloto intentó reiniciar el monoplaza, pero no tuvo éxito y el coche fue retirado por una grúa para ser llevado de regreso al garaje de Alpine, donde el equipo comenzó a investigar el problema.

Recuperación y progreso en la jornada

Pese a este contratiempo, Colapinto pudo volver a la pista una hora después de la interrupción y reanudó su trabajo con el equipo Alpine en Bahréin. Durante el tiempo que estuvo en pista, el piloto argentino completó un total de 16 vueltas, utilizando neumáticos duros de Pirelli para las pruebas del día. A pesar de la interrupción en su sesión, Colapinto pudo avanzar en su programa de trabajo, que incluía pruebas con diferentes compuestos de neumáticos.

Hasta el momento de la detención, el piloto de Alpine había registrado un tiempo de 1m41s600, lo que lo ubicaba en la 11ª y última posición entre los pilotos que habían girado en esa jornada de entrenamientos. A pesar de este puesto, el tiempo logrado fue dentro de los parámetros establecidos para la primera jornada, con Max Verstappen, de Red Bull, liderando la tabla con un registro de 1m35s433 al completarse las primeras dos horas de actividad en Bahréin.

La importancia de los entrenamientos para la temporada

Para los pilotos y equipos de la Fórmula 1, los entrenamientos de pretemporada son fundamentales para poner a punto los monoplazas antes de que comience la competencia oficial. Aunque los tiempos de la primera jornada no son definitivos, son una referencia importante para evaluar el rendimiento de los coches y ajustarlos de cara al arranque de la temporada. Colapinto, quien se prepara para su primera temporada completa en la Fórmula 1, tiene ante sí la oportunidad de aprender y adaptarse a las exigencias de la categoría, en busca de superar cualquier desafío que surja en su camino.